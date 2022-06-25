王溢正6局優質先發打線2轟支援 因雨裁定桃猿拿勝

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（中央社記者謝靜雯桃園25日電）中職樂天桃猿隊今天與味全龍隊交手，桃猿隊朱育賢、林立開轟，投手王溢正6局失2分優質先發，比賽6局沒有打完、因雨裁定桃猿10比2拿下勝利。

中華職棒樂天桃猿隊今天在主場樂天桃園棒球場迎戰味全龍隊，派出投手王溢正先發，王溢正今天失掉2分都是被劉基鴻敲出全壘打，分別在3局、5局都被敲出陽春砲。

王溢正今天總計用65球投6局，被敲出3支安打，投出3次三振、失掉2分皆為責失分，拿下個人本季第3勝。

桃猿隊今天火力發揮，2局靠著林承飛適時安打先馳得點，3局陳晨威率先安打上壘，林立選到四壞保送，成晉安打送回超前分，陳俊秀安打添分、朱育賢開轟，3分砲拉開領先差距。

桃猿4局靠著林立敲出個人本季第7轟，陽春砲替球隊多添保險分，再靠著接連四壞保送、朱育賢、郭嚴文接連安打再拿2分。

桃猿隊6局靠著林立二壘打、接連滾地球跑回第10分，比賽6局下2人出局後因雨裁定桃猿拿下勝利；朱育賢總計3打數敲出2支安打，個人本季第5轟出爐，貢獻4分打點，拿下單場最有價值球員（MVP）。

總教練曾豪駒表示，王溢正今天狀況蠻穩定的，開賽前有點擔心太久沒有出賽會有狀況，但他把自己準備的很好、控球精準，而朱育賢近期跟球的感覺越來越好，希望他可以繼續保持下去。

王溢正本季先發、中繼兩頭跑，上一次出賽為6月3日中繼投1局，他表示有一陣子沒有出賽了，上場身體的控制有點陌生，但運氣站在自己這邊，今天被劉基鴻打雙響砲，王溢正表示，第1轟是球數落後不得已投進去中間，第2轟則是太想要出力、球往中間跑，「都被他抓到，劉基鴻近況真的不錯、蠻厲害的。」

今天開賽前一度下起雨，王溢正苦笑說有點擔心，因為太久沒有比賽了，不希望因雨又取消先發，至於勝投可遇不可求，謝謝隊友火力支援。

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龍隊劉基鴻近期手感不錯，昨天9局敲出追平比數陽春砲，延長賽12局再敲出內野安打，今天前2個打席都開轟，近2場比賽敲出3轟，跨場連4打數敲安，龍隊史前一名單場2支全壘打以上的打者，要回推至1999年10月17日的張泰山。

桃猿隊拿下今天比賽勝利，今天另外一場比賽中信兄弟與富邦悍將交手，只要兄弟輸球或者打和，桃猿就可以點亮上半季封王魔術數字10（M10），曾豪駒表示，後面比賽一場一場拿下來才是目標。（編輯：張芷瑄）1110625

中華職棒樂天桃猿隊25日在主場樂天桃園球場舉辦新光動紫趴，這也是動紫趴舉辦的第10年，共吸引1萬201名球迷進場同樂。中央社記者張新偉攝 111年6月25日

中華職棒樂天桃猿隊25日在主場與味全龍隊交手，比賽6局因雨暫停，由於雨勢不斷，最終裁定桃猿以10比2奪勝，樂天選手蔡鎮宇（前右）在隊友起鬨下，跑上場中帆布衝刺撲壘。中央社記者張新偉攝 111年6月25日

中華職棒25日例行賽，樂天桃猿隊在樂天桃園球場與味全龍隊交手，桃猿朱育賢（前右）3局下開轟帶3分打點，回到休息區與隊友開心擊掌致意。中央社記者張新偉攝 111年6月25日

中華職棒樂天桃猿隊朱育賢（前右）25日在主場出賽，迎戰味全龍隊，3局時敲出右外野方向全壘打，帶有3分打點，經過一壘壘包後開心吶喊。前左為味全龍隊林智勝。中央社記者張新偉攝 111年6月25日

中華職棒味全龍隊25日作客樂天桃園球場，與樂天桃猿隊交手，龍隊派出陳明軒先發主投。中央社記者張新偉攝 111年6月25日

中華職棒樂天桃猿隊25日繼續在主場樂天桃園球場舉辦新光動紫趴，賽前邀請歌手家家到場開唱，炒熱現場氣氛。中央社記者張新偉攝 111年6月25日

中華職棒25日在樂天桃園球場由樂天桃猿隊交手味全龍隊，比賽到6局下兩出局時因雨暫停，但因雨勢不斷，最終裁定桃猿以10比2拿勝，桃猿蔡鎮宇隨後在隊友起鬨下，在場中帆布上撲壘。中央社記者張新偉攝 111年6月25日

中職樂天桃猿隊25日在樂天桃園球場與味全龍隊交手，桃猿先發投手王溢正主投6局失2分優質先發，加上隊友打線發揮，比賽6局沒有打完、因雨裁定桃猿以10比2拿下勝利。中央社記者張新偉攝 111年6月25日