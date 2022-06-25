朱育賢火力回溫開轟單場4打點 要記住好感覺

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中華職棒樂天桃猿隊朱育賢（前右）25日在主場出賽，迎戰味全龍隊，3局時敲出右外野方向全壘打，帶有3分打點，經過一壘壘包後開心吶喊。前左為味全龍隊林智勝。中央社記者張新偉攝 111年6月25日

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（中央社記者謝靜雯桃園25日電）中華職棒樂天桃猿隊重砲朱育賢本季目前為止長打發威不如預期，今天找回好手感，3局敲出3分砲，單場雙安貢獻4分打點，朱育賢坦言今年狀況多，但也是考驗、希望記住今晚好的感覺。

中華職棒樂天桃猿隊野手朱育賢本季打擊發揮不如預期，今天賽前總計28場出賽，共103打數僅敲出18支安打、4支全壘打，打擊率1成75。

朱育賢今天與味全龍隊比賽先發扛4棒，3局敲出個人本季第5轟、3分砲幫助球隊拉開領先差距，4局適時安打替球隊多添1分保險分，今天單場3打數敲出2支安打貢獻4分打點，球隊以10比2、6局因雨裁定拿下勝利，朱育賢拿下單場最有價值球員（MVP）。

朱育賢表示今年狀況蠻多的，開季因為「皮蛇」（帶狀皰疹）缺陣，後來又確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），他坦言狀況不好的時候，難免會有很多負面的情緒，但教練團和隊友一直給很多的鼓勵，「也算是另一種考驗」。

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朱育賢表示，上半季遇到疫情狀況比較多的時候，隊友盡很大的努力把戰況僵持住，最近自己狀況慢慢調整回來，要快點把優勢找回來，幫助球隊將上半季冠軍拿下來。

上半季前半段打擊狀況不理想，朱育賢表示，前面揮棒機制有點跑掉、方向有點錯誤，教練團給蠻多建議的，現在一步一步來，雖然狀況還沒有回到最好，但希望可以記住今晚的手感，接下來每一場比賽都幫助球隊打下勝利。（編輯：張芷瑄）1110625

中華職棒樂天桃猿隊25日在桃園主場交手味全龍隊，桃猿朱育賢3局敲出右外野方向全壘打，帶有3分打點，擴大球隊領先優勢。中央社記者張新偉攝 111年6月25日

中華職棒樂天桃猿隊朱育賢25日主場出賽迎戰味全龍隊，單場2安包含一發3分全壘打，共打下4分打點，賽後獲選單場MVP。中央社記者張新偉攝 111年6月25日