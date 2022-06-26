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獅隊新洋投確定 林岳平：大聯盟資歷不錯的右投

2022/6/26 15:25（6/26 16:11 更新）
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中華職棒統一獅隊先前打算補強新洋砲但後來確定不來，改找新洋投，26日總教練林岳平（圖）受訪表示，新洋投已確定人選，目前持續在墨西哥聯盟出賽、具大聯盟資歷，「是大聯盟資歷不錯的右投」。中央社記者謝靜雯攝 111年6月26日
中華職棒統一獅隊先前打算補強新洋砲但後來確定不來，改找新洋投，26日總教練林岳平（圖）受訪表示，新洋投已確定人選，目前持續在墨西哥聯盟出賽、具大聯盟資歷，「是大聯盟資歷不錯的右投」。中央社記者謝靜雯攝 111年6月26日
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（中央社記者謝靜雯桃園26日電）中職統一獅隊先前欲補強洋砲但後來確定不來，改找新洋投，今天總教練林岳平受訪表示，新洋投已確定人選，目前持續在墨西哥聯盟出賽、具大聯盟資歷，「是大聯盟資歷不錯的右投」。

中華職棒統一獅隊先前打算補強新洋砲，但原本鎖定的新洋砲母隊留人，獅隊改找新洋投，「餅總」林岳平今天賽前受訪表示，新洋投人選已經確定，但要等後續的程序、確定拿到機票抵台後一切才算數。

林岳平透露新洋投資歷，目前持續在墨西哥聯盟維持出賽狀態，具有美職大聯盟資歷，並笑嘻嘻地說：「是大聯盟來歷不錯的右投，大家一看到名字就會知道的那種。」

新洋投何時可以抵台說不準，但林岳平表示，目標7月初可以趕到台灣，因為持續有在出賽，希望在完成隔離檢疫程序後，可以立刻一軍出賽。（編輯：張雅淨）1110626

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