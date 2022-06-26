林立暫居全壘打王不強求 有低潮更知道如何突破

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（中央社記者謝靜雯桃園26日電）中職樂天桃猿隊野手林立昨天本季第7轟出爐、暫居全壘打王，總教練曾豪駒直言本來就有長打實力，林立不追求全壘打，有去年的低潮才知道如何突破，確實擊球、把每個細節做好。

中華職棒樂天桃猿隊野手林立本季打擊狀況維持得不錯，目前為止一軍總計39場出賽，已經敲出7發全壘打，追平去年整季全壘打數量，今天賽前打擊率3成48。

林立2019、2020年球季分別敲出20轟、25轟，去年成績落差比較大。曾豪駒表示，林立一直都是有長打能力的打者，去年算是低潮。被問起是否看好林立爭取全壘打王獎項，曾豪駒表示，林立具備條件，只要身體沒有狀況應該有機會。

林立自評目前為止狀況都還可以，去年成績沒有這麼好，所以凸顯出狀況可能不理想，但這些不好也是好事，今年季前春訓更知道什麼東西還需要去突破、也有目標。

林立表示，過去在心態上可能比較不好，面對狀況不好時，會急著想要有好表現，反而細節上沒有做好，現在轉換心態，有做到想要做的事情最重要。

去年成績相對不好，林立認為是擊球比較不確實，今年要求確實擊球，全壘打是結果，有好的擊球，才會有全壘打的結果。

至於今年再回到以二壘守備位置為主，林立表示，影響不大，一直把打擊和守備分開來看，二壘守備相對比較有自信，盡力去做，想辦法降低失誤。

林立目前7轟暫居聯盟全壘打王，他表示，全壘打一直都不是追求的目標，想辦法幫助球隊最重要，數據是等球季結束後才來統計的，順其自然。（編輯：管中維）1110626