王威晨奪中職明星賽人氣王 江坤宇、林靖凱先發

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中華職棒29日舉辦明星對抗賽票選名單公布暨售票記者會，中職會長蔡其昌（右2）、中信兄弟隊總教練林威助（左）、統一獅隊總教練林岳平（右）等人出席。中央社記者黃巧雯攝 111年6月29日

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）中職明星對抗賽在停辦2年後，今年復辦，7月底將在台中登場，台灣隊與明星隊名單出爐，中信兄弟王威晨以31萬票拿下人氣王，而入選台灣隊的江坤宇、林靖凱確定擔任二游先發。

2020年、2021年中職明星賽受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，連2年停辦，今年確定舉辦，將於7月30日、31日在台中洲際棒球場登場。

中華職棒今天舉辦明星對抗賽票選名單公布暨售票記者會，中職明星隊將由去年中職總冠軍、中信兄弟總教練林威助率領，台灣隊則由原本在3月進行台日交流賽總教練林岳平領軍，今年明星賽延續2019年組隊方式，由票選出的中華職棒明星隊與台灣隊進行2場對抗賽，其中台灣隊部分，會長蔡其昌先前就曾透露，可能是明年經典賽雛形。

明星隊透過票選產生，包括古林睿煬、李振昌、許基宏、林靖凱、王威晨、江坤宇、陳傑憲、郭天信、詹子賢等人同時入選台灣隊陣容。

王威晨在明星賽票選獲得31萬票，拿下人氣王，也讓中職會長蔡其昌驚呼：「選立委的話。可以當選2點多個席次」。

其他入選台灣隊球員包括黃子鵬、胡智為、江少慶、陳冠宇、郭俊麟、王維中、曾峻岳、陳韻文、林岱安、吉力吉撈．鞏冠、陳俊秀、張政禹、林立、朱育賢、林安可。

由江坤宇、林靖凱組成台灣隊二、游，備受期待，林岳平透露，在兩人身體狀況允許情況下，將確定擔任明星賽台灣隊先發。

至於明星隊成員則由洋投德保拉、楊志龍、豪勁、高宇杰、拿莫．伊漾、岳東華、林子豪、王勝偉、陳文杰、陳子豪、陳晨威、林智勝等人組成。

另外，今年全壘打大賽名單包括許基宏、林智勝、張志豪、詹子賢、陳子豪、吉力吉撈．鞏冠、朱育賢、林安可。

聯盟表示，今年全壘打大賽預賽採計時制，每人3分鐘，可暫停休息60秒，打出最多全壘打的前4名晉級決賽，決賽規則同預賽，打出最多者獲勝。（編輯：張芷瑄）1110629