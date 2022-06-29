陳偉殷感謝阪神照顧 想再拚回投手丘

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）日本職棒阪神虎隊台灣投手陳偉殷遭球團指定讓渡後，成為自由球員。陳偉殷今天感謝阪神這2年的照顧，將積極嘗試不同的方式，希望能將自己調整到最好的狀態，再回到投手丘。

阪神虎球團21日通知陳偉殷遭放進指定讓渡名單，形同退團，隔日正式公告後，至今已滿7天，陳偉殷成為自由球員，今天已出現日職官網自由契約選手名單。

阪神虎隊今天也在官方推特宣布與陳偉殷解除合約，陳偉殷透過經紀公司表示：「很感謝阪神這2年的照顧。」

36歲陳偉殷在美、日職生涯通算累積96勝，只差4勝就能達成百勝里程碑，談到未來方向，陳偉殷表示，目前會積極的規劃並嘗試不同的方式，希望能將自己調整到最好的狀態，再回到投手丘上，並謝謝大家關心。

中華職棒今年度新人球員選拔會將於7月11日登場，今天中午報名截止，陳偉殷是否投入選秀，備受關注，不過聯盟表示，目前並未收到陳偉殷報名資料。

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根據聯盟規章第16章新人球員選拔辦法中的第86條規定，未曾於本聯盟註冊的旅外球員，球團必須透過選拔會議取得該球員締結契約的交涉權，但表現傑出旅外球員，得由會長主動提案，「經由常務理事2/3以上決議通過，推薦有意願與該球員接洽之球團名單，並同意前開球團得與該球員洽談加盟事宜，不受本選拔辦法之限制」。

至於陳偉殷是否可循「旅外傑出球員條款」加入中職，聯盟表示，若選手本人或球團有意願，聯盟才會啟動後續作業，由會長與6隊球團討論是否符合傑出旅外球員資格。（編輯：吳協昌）1110629