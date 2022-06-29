談明星賽台灣隊組成 林岳平未選林承飛有原因

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）中職明星對抗賽7月底登場，由統一獅隊總教練林岳平領軍台灣隊對決明星隊，林岳平今天說，未挑選林承飛進入台灣隊，主要考量同是游擊手張政禹具有多重守位、左打、速度優勢。

中職明星賽受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，連2年停辦，今年確定復辦，將於7月30日、31日在台中洲際棒球場登場，明星賽門票將於明天中午12時開始販售。

中信兄弟總教練林威助今年中職明星賽將率領明星隊，台灣隊則由原本在3月進行台日交流賽總教練林岳平領軍，台灣隊24人和明星隊先發12人名單也在今天出爐。

林岳平今天出席記者會接受媒體聯訪時表示，雖然明星賽分為台灣隊、明星隊，但他看到的是2支台灣隊，但能入選2隊的球員都是台灣的菁英，因此沒有什麼遺珠。

林威助表示，每隊主力球員在狀況好的時候都不輸給台灣隊每名球員，他希望入選明星隊球員能將狀況調整到最好，讓台灣隊教練看到。

談到台灣隊組成，林岳平指出，有稍微平衡5隊入選人數，從各隊挑選優質選手組成台灣隊，「也許富邦悍將入選球員較少，但他們有很好投手群，因此納入比較多悍將投手」。

林岳平表示，將在明星賽2場賽事嘗試演練守備戰、攻擊戰或速度戰，考量投手在明星賽登板無法大量投球，因此選進較多先發類型的投手。

樂天桃猿隊游擊手林承飛並未出現在台灣隊名單，林岳平透露，後來改選味全龍游擊手張政禹原因，是因為張政禹具有多重守位、左打、速度優勢，也是中線球員中唯一具有速度的左打選手。

統一獅隊外野手林安可季前受傷，這次同時入選台灣隊和全壘打大賽名單，林岳平表示，目前林安可已開始進行打擊練習，接下來將進入實戰比賽，他評估林安可來得及參加明星賽，至於是否參加全壘打賽還要再評估。

獅隊投手古林睿煬這次成為明星賽票選最高票的先發投手，也讓林岳平嚇一跳，他表示，古林睿煬是名很有潛力的投手，若能賦予其一些國家隊責任，未來有機會幫助台灣在國際賽取得勝利。

林岳平透露，先前曾期待古林睿煬與味全龍投手徐若熙組成台灣新一代投手群，但徐若熙目前還在調整中，因此不在這次台灣隊名單。（編輯：張芷瑄）1110629