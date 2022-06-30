中職曾致電關心陳偉殷 暫無回台打球計畫

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）日本職棒阪神虎隊台灣投手陳偉殷遭球團指定讓渡，中職會長蔡其昌今天表示，聯盟近日曾致電關心陳偉殷，陳偉殷有自己的計畫和想法，這個時間點還沒有想說要回台灣打球。

阪神虎球團21日通知陳偉殷遭放進指定讓渡名單，經過一週後，陳偉殷成為自由球員，他昨天透過經紀公司發布聲明，感謝阪神這2年的照顧，將積極嘗試不同的方式，希望能將自己調整到最好的狀態，再回到投手丘。

36歲的陳偉殷在美、日職生涯通算累積96勝，距離挑戰百勝的紀錄，只差4勝，而中華職棒今年度新人球員選秀會昨天中午報名截止，聯盟未收到陳偉殷報名資料，陳偉殷是否可能另循「旅外傑出球員條款」加入中職，備受關注。

蔡其昌今天出席ELEVEN SPORTS X 日本職棒太平洋聯盟合作暨頻道內容記者會接受媒體聯訪時表示，先前已請秘書長楊清瓏致電陳偉殷表達關心，聯盟也希望瞭解他的動向或是否有需要協助之處，「就可以超前部署」。

蔡其昌表示，就如同陳偉殷聲明所提及，陳偉殷對人生有自己的想法和規劃，這個時間點還沒有想說要回台灣打球。

郭泓志2013年有意返台挑戰職棒，時任中職會長黃鎮台曾召集開會，訂定「旅外傑出球員條款」，被稱為是「郭泓志條款」，當時傑出球員曾列入王建民、郭泓志、陳偉殷、陽岱鋼等人，而統一獅隊為郭泓志加盟，後來放棄前3輪選秀權。

蔡其昌表示，目前陳偉殷、陽岱鋼都還沒有要回來台灣職棒打球，「沒有發生，所以就沒有討論這些規定」，若未來兩人有意回台發展，會再詢問各球團看法。（編輯：張雅淨）1110630