更多編輯台推薦新聞：
7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選
國際

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額
生活

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

林暉盛小聯盟中繼挨轟 陳聖平敲追平比數安打

2022/7/1 13:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北1日電）美職道奇隊小聯盟1A今天與響尾蛇隊交手，道奇隊台灣投手林暉盛中繼登板投5局飆8K、挨轟失1分、無關勝敗，響尾蛇隊台灣野手陳聖平同場出賽，單場1安貢獻1分打點、另有1盜。

美國職棒小聯盟1A賽事洛杉磯道奇隊今天與亞利桑那響尾蛇隊交手，道奇隊先發投手僅投2局就退場，道奇隊3局換上台灣投手林暉盛中繼登板。

林暉盛3、4局都讓打者3上3下，5局2人出局後被敲出安打，但接著三振抓到出局數、沒有失掉分數，6局1人出局後，被陳聖平打出二壘方向滾地球，陳聖平靠著失誤上壘、盜上二壘，再靠著捕手失誤跑上三壘，林暉盛及時回穩連抓2個出局數、化解失分危機。

林暉盛7局2人出局後被敲出陽春砲掉分，7局上投完兩隊1比1平手時退場休息；林暉盛今天總計用61球投5局，僅被敲出2支安打，投出8次三振，失掉1分責失分，賽後防禦率4.91。

道奇隊7局下攻下超前分，響尾蛇隊台灣野手陳聖平今天先發打1棒、守二壘，8局壘上有人時敲出中外野方向適時安打、送回球隊追平分，隊友攻勢延續再添1分超前比數，響尾蛇隊9局再靠著安打、失誤再拿1分保險分，終場以4比2拿下勝利。

陳聖平今天總計4打數敲出1支安打，貢獻1分打點、跑出1次盜壘成功，中止連4場出賽無安打，賽後打擊率2成45。（編輯：張芷瑄）1110701

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族