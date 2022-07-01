更多編輯台推薦新聞：
繼奈良美智後 東奧會徽藝術家野老朝雄7月來台策展
文化

繼奈良美智後 東奧會徽藝術家野老朝雄7月來台策展

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋
文化

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋

台科大與中央社簽合作意向書 強化大學社會責任
生活

台科大與中央社簽合作意向書 強化大學社會責任

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

沿著海岸奔跑 太平洋縱谷馬拉松即起開放報名

2022/7/1 17:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮太平洋縱谷馬拉松賽道全程比鄰海岸線，優美景色是花蓮年度熱門路跑賽事之一，今年將於10月22日登場，4組別共6700名額今天起開放網路報名。

花蓮市公所今天下午舉辦報名記者會，花蓮市長魏嘉賢表示，太縱馬邁入第8屆，曾獲國內路跑網站「運動筆記」評選熱門賽事第一名；去年也登上日本暢銷運動雜誌「跑步者」5月號內容。

魏嘉賢指出，國內COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情趨緩，各賽事陸續恢復舉辦，花蓮在地名產業者也響應賽事，贊助名產提供沿途補給站，供選手補充能量。

魏嘉賢指出，延續歷年花蓮風景獎牌設計概念，今年獎牌為吉安鄉慶修院，是國內保存最完整的日式寺院，也是花蓮縣定古蹟。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

花蓮市公所指出，42公里全馬限額550人、21公里半馬1650人、10公里小馬1700人及5公里迷你馬2800人，今天起至7月15日晚上11時59分開放網路報名，前3000名報名並完成繳費者，可獲雙肩運動包。

今年活動代言人為警察插畫家朱大勤，服務於花蓮港務警察總隊，長期關心流浪小動物，製作貼圖「朱大勤是一線二」所得用於幫助流浪動物。她說，平時透過慢跑維持體能，這條賽道風景漂亮，是跑友不能錯過的賽事。（編輯：謝雅竹）1110701

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族