沿著海岸奔跑 太平洋縱谷馬拉松即起開放報名

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮太平洋縱谷馬拉松賽道全程比鄰海岸線，優美景色是花蓮年度熱門路跑賽事之一，今年將於10月22日登場，4組別共6700名額今天起開放網路報名。

花蓮市公所今天下午舉辦報名記者會，花蓮市長魏嘉賢表示，太縱馬邁入第8屆，曾獲國內路跑網站「運動筆記」評選熱門賽事第一名；去年也登上日本暢銷運動雜誌「跑步者」5月號內容。

魏嘉賢指出，國內COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情趨緩，各賽事陸續恢復舉辦，花蓮在地名產業者也響應賽事，贊助名產提供沿途補給站，供選手補充能量。

魏嘉賢指出，延續歷年花蓮風景獎牌設計概念，今年獎牌為吉安鄉慶修院，是國內保存最完整的日式寺院，也是花蓮縣定古蹟。

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花蓮市公所指出，42公里全馬限額550人、21公里半馬1650人、10公里小馬1700人及5公里迷你馬2800人，今天起至7月15日晚上11時59分開放網路報名，前3000名報名並完成繳費者，可獲雙肩運動包。

今年活動代言人為警察插畫家朱大勤，服務於花蓮港務警察總隊，長期關心流浪小動物，製作貼圖「朱大勤是一線二」所得用於幫助流浪動物。她說，平時透過慢跑維持體能，這條賽道風景漂亮，是跑友不能錯過的賽事。（編輯：謝雅竹）1110701