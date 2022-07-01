社區學生棒球大賽9日開打 彭政閔率火星小子參賽

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（中央社記者謝靜雯台北1日電）「全國社區學生棒球大賽」分組對戰確定，地區預賽9日開打，全國決賽將於8月13日在台中舉行，退役球星、中信兄弟副領隊彭政閔也將擔任領隊，率領火星小子隊參加U12組賽事。

由教育部體育署指導、台灣世界少棒聯盟協會主辦的全國社區學生棒球大賽將於7月9日開打，總計吸引全台共89支社區棒球隊參賽，其中不乏有許多頗具歷史及規模的社區棒球隊及組織，像是北部有文山、台北TPE、港湖、中大紅襪、大勇聯盟，中南部向上、熊快樂、麻豆柚城等隊。

賽事分U10、U12組舉行，預賽分4區進行，北二區的中大紅襪此次總計報名4隊，是本次賽事報名最多的社區棒球隊，頗具規模氣勢，另也有一些新興的社區棒球隊，不放棄利用本次賽事磨練及交流的機會。

許多具職棒資歷的球員卸下球員身分後，也投入基層社區棒球運動推廣，兄弟隊退役球星、現任副領隊彭政閔，將擔任U12組火星小子隊的領隊，退役球員曾琮萱指導秀朗巨星隊，王宜民率領大勇聯盟隊。

U10組與U12組將分別有16隊、32隊可以進入全國決賽，決賽於8月13日在台中舉行。根據大會新聞稿訊息，首屆賽事除了教育部體育署大力幫助外，也感謝許多優質的企業熱心贊助賽事，讓本屆賽事能夠順利舉辦。

今年賽事也將與MLB CUP賽事結合，U10組全國16強球隊將獲邀參加預計年底舉辦的MLB CUP，體驗大聯盟原汁原味的賽事。（編輯：唐聲揚）1110701