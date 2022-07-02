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棒籃雙獅會 身高200公分李家瑞當球僮很吸睛

2022/7/2 18:44（7/2 19:06 更新）
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中職統一獅隊2日安排「棒籃雙獅聯名主題日」，邀請新竹街口攻城獅籃球員擔任嘉賓，局間特別安排身高200公分的攻城獅隊長李家瑞（右3）擔任球僮。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月2日
中職統一獅隊2日安排「棒籃雙獅聯名主題日」，邀請新竹街口攻城獅籃球員擔任嘉賓，局間特別安排身高200公分的攻城獅隊長李家瑞（右3）擔任球僮。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月2日
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）中職統一獅隊今天安排「棒籃雙獅聯名主題日」，邀請新竹街口攻城獅籃球員擔任嘉賓，隊長李家瑞局間還充當球僮，身高200公分的球僮在走上場十分吸睛。

棒籃雙獅聯名主題日今天在統一獅隊主場台南棒球場舉行，邀請新竹街口攻城獅隊長李家瑞、高國豪、吳岱豪及宋宇軒擔任開球嘉賓，平常喜歡運動的籃球員們對棒球一點也不陌生，攻城獅球員們化身超級大男孩，對於踏入棒球場充滿好奇。

賽前場外活動，統一獅隊特別安排籃球高手、棒球高手遊戲體驗，吸引現場球迷同樂，球團也推出珍藏聯名關東旗及臂章送給進場體驗雙獅活動的球迷，許多攻城獅球迷也是首度蒞臨統一獅主場體驗棒球魅力。

新竹街口攻城獅隊長李家瑞表示，這是第2次來到台南棒球場，去年有來參加草地音樂會唱歌，這次看到現場滿滿球迷很興奮，也很期待今天的賽事，希望獅隊能夠拿下賽事勝利。

今日2局上，獅隊也特別安排李家瑞擔任球僮，身高200公分的球僮局間上場送球十分吸睛，讓現場增添不同的樂趣。

賽前開球活動，由李家瑞和高國豪擔任開球投手，吳岱豪及宋宇軒擔任打擊嘉賓，高國豪表示：「這是一次棒球的活動，整體視野、空間感跟籃球館有很大不一樣，這是一個很棒的體驗，之前統一獅隊休季時也有來新竹幫我們加油，現在我們休賽能夠來球場體驗不一樣，是互相學習。」

統一獅領隊蘇泰安表示，很開心能夠與新竹街口攻城獅合作，兩隊因為「獅」而結緣，創造許多的話題，彼此無論在行銷活動都是互相學習，是屬於籃球、棒球不同領域的結合，希望雙獅合作結合能夠成為一個代表性，建立一個傳統成為每年的棒籃盛會。（編輯：陳政偉）1110702

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