福林小將前進威廉波特 家長團接機勉為台爭光

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（中央社記者吳睿騏桃園機場5日電）台北市福林國小在LLB亞太區少棒錦標賽中奪冠，將前進美國威廉波特打世界賽，球員們今天載譽歸國，家長們特別組團前往接機，希望球員們能在照顧好自己的前提下為台爭光。

福林國小棒球隊的教練及球員們下午搭機返台，家長特別組團前往桃園機場接機，更自行準備了印有球員名字的毛巾、寫著「世界冠軍」的手牌，不停呼喊「前進威廉波特」的口號，迎接球員回家。

投手廖芫豎接受媒體聯訪表示，很開心能前進LLB世界少棒錦標賽，隊員們會好好把握機會爭取好成績，大家從四月底開始進行兩個多月的集訓，期間都沒有回家，全力練習。

廖芫豎指出，為了拿下冠軍，隊員們在賽前就有看韓國隊的比賽影片，並針對其中一名球速很快投手的快速球進行練習，也因為有了賽前集訓，在面對競賽球隊時都不會感到壓力，可以輕鬆呈現出練習成果。

廖芫豎的父親廖華傑接機時表示，球員們都已數月沒回家，雖然有保持聯繫，但小朋友們很想家，因此家長們今天特別組團接機。他指出，在這麼高張力的比賽下，10多歲的小朋友能有沉穩、超齡的表現令人驚訝，他也為廖芫豎感到光榮。

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球員麥羿晨的父親麥智鵬說，他覺得小球員們非常完美，希望去美國時也能延續，其實在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的練習、出國比賽家人都超級擔心的，因為一旦染疫可能就無法參賽，所以教練們特別安排訓練泡泡，也希望小球員們能先照顧好自己，再為台灣拿下好成績。

總教練章子健指出，教練及球員們部分回家進行居家檢疫，部分入住防疫旅館，結束後讓球員們短暫返家與家人相聚後，隨即將再度展開訓練泡泡，並前往美國參賽爭取榮譽。（編輯：屈享平）1110705