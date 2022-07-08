林子偉回3A首安是長打 鄧愷威2A先發挨轟

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）旅美大都會隊野手林子偉回到小聯盟3A出賽。今天長打出爐，3打數敲出1支二壘打，另有1次保送；巨人隊2A投手鄧愷威今天先發出賽，投6.2局挨2轟、無關勝敗。

旅美紐約大都會隊野手林子偉6月開始到小聯盟1A打復健賽，昨天回到小聯盟3A出賽，首戰3打數沒有敲出安打，吞下2次三振，今天與多倫多藍鳥隊3A交手，林子偉先發打8棒、守游擊。

林子偉3局選到四壞保送，5局敲出左外野方向二壘打，靠著失誤跑上三壘，再靠著高飛犧牲打幫助球隊跑回分數。

林子偉7局敲出游擊方向滾地球出局，9局再敲出左外野方向飛球出局；林子偉今天總計3打數敲出1支安打，選到1次四壞保送、有1得分，回到3A首支安打就是長打，賽後打擊率1成71，球隊終場以3比2拿下勝利。

舊金山巨人隊小聯盟2A台灣投手鄧愷威今天先發出賽，與費城費城人交手，2局被敲陽春砲，3局1人出局後再被敲出陽春砲，接著被敲出三壘安打、安打，再掉1分。

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鄧愷威4局過後回穩，4局讓打者3上3下，5局保送首名打者，1人出局後讓打者敲出雙殺、化解危機，6局也是先投出保送、觸身球保送，1人出局後讓打者敲出雙殺、力守不失分，7局2人出局、壘上有人時退場休息。

鄧愷威在球隊1比3落後時退場，隊友7局打回2分，讓鄧愷威敗投解套，但牛棚沒能穩守，巨人隊終場以3比5吞敗，鄧愷威總計用98球投6.2局，被敲出6支安打，包括2發全壘打，投出5次三振，失掉3分責失分，無關勝敗，賽後防禦率4.73。（編輯：張芷瑄）1110708