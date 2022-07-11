樂天桃猿首輪指名捕手宋嘉翔 想跟林泓育學習

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中華職棒新人選秀會11日在台中舉行，樂天桃猿隊首輪指名穀保家商17歲捕手宋嘉翔（圖），宋嘉翔是今年選秀最佳捕手，他不改往常的冷靜，笑說爸爸比自己緊張，加入桃猿隊希望跟陣中學長林泓育學習。中央社記者張新偉攝 111年7月11日

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（中央社記者謝靜雯台中11日電）中華職棒新人選秀會今天登場，樂天桃猿隊首輪指名本季最佳捕手宋嘉翔，宋嘉翔不改往常的冷靜，笑說爸爸比自己緊張，加入桃猿隊希望跟陣中學長林泓育學習。

中職新人選秀會今天在台中舉行，樂天桃猿隊首輪指名穀保家商17歲捕手宋嘉翔，宋嘉翔是今年選秀最佳捕手，守備是他的優勢，腦袋聰明、從高中開始就嘗試主導配球，傳二壘阻殺平均在1秒9、2秒間。

中職過去兩任捕手狀元，樂天桃猿隊廖健富傳二壘阻殺2秒1、富邦悍將隊戴培峰二壘阻殺2秒，宋嘉翔具中職捕手二壘阻殺平均秒數水準，高三打擊微調、長出長打，是具備長打能力的捕手，臂力和阻殺能力好，再加強擋球的細膩度會更好。

宋嘉翔場上十分冷靜是他的特質，今天選秀會現場臉上也看不出太多表情，他表示，出門前爸爸有鼓勵他不要緊張，但爸爸比自己緊張。

樂天桃猿隊昨天剛拿下中職33年上半季冠軍，宋嘉翔表示，知道桃猿隊很厲害，昨天有看轉播，拋彩帶的畫面很壯觀。

宋嘉翔表示，很期待進到球隊後跟學長們一起練習，希望可以跟捕手林泓育學習，「請教他打擊、守備的東西，還有配球以及與投手的搭配」。

至於進到職棒設定的目標，宋嘉翔希望不要受傷、打久一點，目標2至3年可以上到一軍，陣中比較熟悉的球員是穀保的學長投手林子崴、野手梁家榮。（編輯：張雅淨）1110711