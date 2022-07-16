台東首屆帆船錦標賽 小選手齊聚活水湖交流

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台東首屆「活水湖盃帆船錦標賽」16日登場，台東縣帆船委員會表示，盼藉活動讓台東選手們有機會先感受並了解正式帆船競賽規則，未來委員會也期待能將帆船賽帶到台東海域，讓賽事晉升為全國規模。中央社記者盧太城台東攝 111年7月16日

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（中央社記者盧太城台東縣16日電）首屆台東「活水湖盃帆船錦標賽」今天在台東市活水湖登場，數十名小選手齊聚交流；除了活水湖的平靜水域比賽外，外縣市選手也將到杉原灣海洋訓練。

今天參賽的以就讀國中小的小選手居多，雖然年紀輕，但許多人都有2、3年經驗，受訪時，均表示熱愛水域運動。

台東縣帆船委員會總幹事林政霖接受媒體聯訪表示，首次在台東舉辦「活水湖盃帆船錦標賽」，不單是希望對台東縣內選手的日常訓練驗收，也希望讓地方政府及外縣市單位，看到帆船運動在台東推廣的成果。

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林政霖說，台東地貌豐富，適合發展水域活動，台東縣政府近年積極推廣水域遊憩，期待多元培育專業海域遊憩活動運動觀光產業人才。在台東市體育會帆船委員會成立推廣帆船運動期間，也提供許多協助，讓無論是訓練多年的選手，或是對帆船運動有興趣的民眾，都有機會在不同水域中訓練體驗。

林政霖指出，「活水湖盃帆船錦標賽」選擇在平靜水域的活水湖舉辦，讓台東的選手們，都有機會先感受並瞭解正式帆船競賽的規則。未來，台東市體育會帆船委員會期盼能夠將帆船比賽帶到台東海域，將賽事晉升為全國規模，並聯合更多水域遊憩業者辦理海洋生活節，吸引更多人來訪台東，透過水域活動，重新認識人與自然的關係。（編輯：郭諭儒）1110716