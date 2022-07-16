王柏融睽違3個月回一軍吞3K 吳念庭無安打

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）火腿隊野手王柏融等了3個多月重返一軍，今天先發出賽3打數都吞下三振，本季一軍打擊率還沒能超過1成；西武隊野手吳念庭同場先發，單場4打數也沒能敲出安打。

北海道日本火腿鬥士隊台灣好手王柏融本季一軍出賽成績不如預期，今天賽前總計8場出賽，19打數敲出1支安打，打擊率0.053，4月11日被下放二軍，本季二軍總計30場出賽，81打數敲出25支安打，包括2發全壘打，二軍打擊率3成09。

王柏融今天睽違3個多月重返一軍，火腿隊在主場札幌巨蛋與埼玉西武獅隊交手，王柏融先發打5棒、守一壘，王柏融2局、4局、6局上場打擊都吞下三振，比賽後半段退場先發，總計3打數沒有安打，賽後一軍打擊率降至0.045。

西武隊台灣野手吳念庭今天也有先發出賽，打5棒、守三壘，1局敲出三壘方向飛球出局，4局吞下三振，6局敲出投手方向滾地球出局，9局敲出游擊方向滾地球出局，今天4打數無安打，賽後打擊率2成25。

兩隊今天形成投手戰，前5局打完都沒能拿下分數，火腿隊6局靠著近藤健介、野村佑希接連二壘打送回致勝分，終場以1比0拿下勝利。（編輯：屈享平）1110716