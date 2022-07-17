新加坡羽球公開賽 印尼一哥金廷封王、辛度封后

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印尼羽球一哥金廷（紅色球衣）17日在新加坡羽球公開賽以2比0擊敗日本好手奈良岡功大，拿下冠軍。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年7月17日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡17日專電）印尼羽球一哥金廷今天在新加坡羽球公開賽以2比0擊敗日本好手奈良岡功大，奪下男單冠軍，終結數月低潮。女單賽事方面，印度名將辛度與中國女將王祉怡激戰3局後，由辛度勝出。

2022新加坡羽球公開賽是羽球世界巡迴賽超級500系列的比賽，今天進入最後一天賽事。女單決賽由印度一姐辛度（Pusarla V. Sindhu）對上世界排名11的王祉怡，兩人大戰3局後，辛度以21比9、11比21、21比15獲勝，首度在新加坡羽球公開賽封后。

世界排名第7的辛度賽後受訪表示，過了很長一段時間又來到新加坡比賽，「我非常開心」，這次能夠拿下冠軍「對我來說意義重大」。

辛度說，近期連續幾週比賽，她經常在8強或4強賽止步，但每場比賽都很重要。在新加坡公開賽封后之後，她希望在接下來的比賽可以保持「同樣節奏」，期盼有好的表現。

稍晚登場的男單決賽由世界排名第6的金廷（Anthony Sinisuka Ginting）對世界排名43的奈良岡功大。首局開局由金廷領先，但奈良岡功大一路追趕，追到17比17，隨後兩人互有領先，結果金廷先以23比21拿下。

次局金廷同樣保持開局領先，但被奈良岡功大追成平手後，雙方你來我往、互有領先，一路僵持到16比16平手，隨後金廷逐漸拉開差距，最後以21比17收下勝利。

這也是金廷首度在新加坡公開賽封王，他賽後受訪表示，拿下最後一分的時候「情緒非常激動」，覺得自己終於走出數月來的低潮。

對於這場比賽獲勝關鍵，金廷接受中央社記者訪問時表示，他認為是盡量讓比賽節奏快一點。

身為基督徒的金廷說，過去幾個月的低潮期讓他學到很多，必須要努力並且相信自己的能力，然後逐漸回到最佳狀態。

新加坡公開賽封王是金廷時隔2年多再度拿下男單冠軍，接下來將備戰8月世錦賽的他說，這讓他增加不少信心，更相信自己的能力，也是要持續努力的原因。

受疫情影響，新加坡公開賽2020、2021連續2年取消。明年新加坡公開賽將升級為超級750系列賽事。（編輯：黃自強）1110717