張鎮衙、陳范柏彥選秀狀元熱門 陳信安親「驗貨」

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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 選秀會登場前，20日先在台灣藝術大學舉行新秀體能測試會，共24人參加，桃園領航猿總經理陳信安（中）更親自上陣與新秀較勁。（P. LEAGUE+提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年7月20日

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（中央社記者黃巧雯新北20日電）P. LEAGUE+ 在選秀會登場前，先辦新秀體能測試會，桃園領航猿總經理陳信安儘管退役多年，今天親自參加對抗賽，與新秀較勁，並對狀元熱門人選張鎮衙、陳范柏彥印象深刻。

2022年P. LEAGUE+（簡稱PLG）選秀會共有38名球員符合資格，今天在台灣藝術大學舉辦新秀體能測試會，共24人參加，選秀會將在7月28日登場。

今天體測會現場還進行5對5對抗賽，分成新秀隊和學長隊，其中學長隊由已退役的42歲「台灣飛人」陳信安、新北國王「阿美族戰士」楊敬敏領軍，搭配年輕球員。

飽受膝傷所擾的「台灣飛人」陳信安在2014年3月引退後，目前擔任領航猿總經理，看到陳信安親自上陣，也讓一旁的新北國王總經理毛加恩不敢相信，直呼：「他怎麼打得了，對方可能會對他客氣一點吧」。

陳信安坦言，在答應對抗賽邀約後有點後悔，「因為真的好累」，他透露，「第一節還OK，有暖身暖開，第2節的時候還不錯，我記得鎮衙吃我一球我還有點生氣，我想要反攻時，發現陳范在守我，我切入後發現腿沒力，我就要求換人了」。

陳信安表示，希望在場上時盡量讓年輕球員瞭解職業或學長打球差異，「不只是體力，而是經驗傳承和防守上的溝通」。

領航猿之前透過交易，這次選秀會首輪握有3個指名權，分別為第1、3、4順位，對於這次狀元熱門人選政大前鋒張鎮衙、健行科大前鋒陳范柏彥，陳信安都給予很高的評價。

陳信安表示，張鎮衙與陳范柏彥身材、條件都很像，其中陳范身體素質又更壯，但兩人積極性、態度與配合度都不錯。「他們兩個真的是伯仲之間，如果可以選2個，就選2個」。

談到會先選誰當選秀狀元，陳信安不願透露，他僅說，選秀會當天再跟大家講，而這次選秀針對後衛、前鋒、中鋒等位置都會進行補強。

至於同樣是PLG首輪熱門人選義守大學後衛白曜誠，日前參加T1聯盟選秀會，獲得高雄全家海神首輪指名。

陳信安表示，白曜誠的打法和一般常見後衛不一樣，「出球速度很快，比較不黏球」。（編輯：屈享平）1110720