陳紀廷因傷退賽 周天成挺進台北羽球公開賽4強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北22日電）大會男單頭號種子、台灣羽球一哥周天成，今天在台北羽球公開賽男單8強，首局以21比13拿下，次局以2比2打平時，對手陳紀廷因傷宣布退賽，也讓他直接拿下晉級門票。

總獎金50萬美元（約新台幣1495萬元）的2022台北羽球公開賽，今天在台北和平籃球館進行各組8強對決，這站隸屬羽球世界巡迴賽超級300系列，世界排名第4的周天成，拜對手退賽所賜，僅用22分鐘就順利躋身4強。

周天成今天面對世界排名157的陳紀廷，首局他在10比7領先時，靠著一波7比1攻勢拉開差距，先以21比13拿下。

在首局比賽中，陳紀廷就曾因腳不舒服，一度申請傷停，可惜短暫治療後傷勢仍舊無法舒緩，第2局剛開打至2比2，他主動向主審示意退賽。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

比賽結束後，周天成表示，對手似乎是腳不太舒服，不過他也以過來人的身分強調：「比賽就是這樣，你要保持在最佳狀態，做好一切準備，不是比賽開打那一刻，比賽才開始。」

周天成順利晉級4強後，明天將與世界排名59的馬來西亞好手宋俊偉爭搶決賽門票，雙方過去2次交手，周天成都是贏家，且今年印尼羽球大師賽兩人才剛碰頭，當時周天成也是以直落二拿下勝利。（編輯：屈享平）1110722