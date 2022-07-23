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麥勞夫林再破世界紀錄 世錦賽女子400跨欄摘金[影]

2022/7/23 16:44（7/23 16:54 更新）
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美國田徑名將麥勞夫林22日打破自己一個月前才創下的女子400公尺跨欄世界紀錄，在世界田徑錦標賽勇奪金牌。（圖取自facebook.com/WorldAthletics）
美國田徑名將麥勞夫林22日打破自己一個月前才創下的女子400公尺跨欄世界紀錄，在世界田徑錦標賽勇奪金牌。（圖取自facebook.com/WorldAthletics）
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（中央社俄勒岡州尤金22日綜合外電報導）美國田徑名將麥勞夫林今天技驚四座，以誇張的幅度打破自己一個月前才創下的女子400公尺跨欄世界紀錄，在世界田徑錦標賽勇奪金牌。

2020東京奧運鍍金的麥勞夫林（Sydney McLaughlin）今天飆出50秒68佳績，足足比自己上月在同一場地締造的51秒41舊世界紀錄快了0.73秒，成為首位在此一項目突破51秒大關的女子選手。

這位難得一見的天才型選手，過去13個月以來已4度刷新紀錄，首先是在去年美國奧運田徑代表選拔賽中跑出51秒90，打破52.16秒的原世界紀錄，接著在2020東京奧運以51秒46再破世界紀錄獲得金牌。

今年6月，她在同樣於海威德運動場（Hayward Field）舉行的美國世界田徑錦標賽選拔賽繳出51秒41成績，締造新猷，沒想到一個月後又以驚人幅度創造紀錄。

麥勞夫林今天遙遙領先，成績遠優於創下52秒27的荷蘭選手布爾（Femke Bol），與跑出53秒13的同胞選手穆罕默德（Dalilah Muhammad）。

在女子400公尺跨欄項目上，俄羅斯選手佩瓊琪娜（Yulia Pechonkina）曾保持世界紀錄16年。最近3年以來，這個項目6度刷新紀錄，麥勞夫林一個人就占了4次。

麥勞夫林說：「400公尺跨欄的水準肯定提高了。有一群女孩願意挑戰身體極限，讓自己提升到下一個階段，我們看到大家都跑出更好的成績了。能參加這個項目真的很令人興奮。」

世界田徑錦標賽首度在美國舉行，這是本屆第一個世界紀錄，大大提振美國女子選手的士氣。她們在田賽表現優異，但在徑賽卻乏善可陳。

22歲的麥勞夫林說，她喜歡將自己逼到新境界的感覺。她說：「突破自己極限的感覺很特別。」（譯者：張曉雯/核稿：徐崇哲）1110723

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