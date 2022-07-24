劉俊緯敲對抗賽第1轟 被獲中職首輪指名室友虧

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（中央社記者謝靜雯新北24日電）穀保家商內野手劉俊緯此次U18培訓打擊表現穩定，敲出目前8場對抗賽唯一1轟，室友黃勇傳、宋嘉翔都是今年中職首輪指名球員，劉俊緯也被室友虧：「打全壘打最強，要跟你學習。」

穀保家商內野手劉俊緯首度入選U18世界盃棒球賽培訓隊，在藍白對抗賽打擊穩定發揮，今天賽前7場打完，總計27打數敲出10支安打、包括1轟，今天單場3打數沒有安打、選到1次保送，賽後打擊率3成33。

U18世界盃棒球賽台灣代表隊總教練周宗志表示，劉俊緯此次整體來說在野手中表現算穩定，有感受他很想要拚的心態，很高興目前為止在攻守兩端都有不錯表現。

周宗志表示，劉俊緯敲出目前為止唯一1轟，如果能有長打最好，但教練團的要求，還是希望整體擊球穩定性高一點，最後篩選球員的依據，還是要看擊球率和安打率，戰術的配合很重要，速度也會是重點。

劉俊緯是游擊手，也可以守二壘和三壘，今年升上高三，也是球探重點追蹤的中線好手。劉俊緯表示，沒有想過首轟會是自己打出來，本來以為是王念好，因為他在打擊練習時，無論球飛行的距離、打出去的速度，在隊中都算前段班。

敲出高中正式賽第2轟，劉俊緯也被隊友虧，劉俊緯透露，自己和今年選秀首輪被統一獅隊選進的二壘手黃勇傳是室友，後來樂天桃猿隊首輪指名捕手宋嘉翔也一起睡，「我都說他們是我要學習的對象，但開轟後，他們說打全壘打最強，他們要跟我學習。」

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劉俊緯表示，此次培訓隊藍白戰前4場其實打得不好，後來慢慢找回節奏，設定喜歡的球攻擊，慾望更強一點，差不多的球就打，後面放開打、打出成績，壓力也比較釋放。

劉俊緯表示，培訓隊中很多一級好手，守備上會請教黃勇傳，包括接球和進壘包的觀念，培訓隊中球員的腳程都不錯，守備上也有調整，不僅要穩，往前移動的角度會快一點，高中最後一年努力表現，畢業後有機會也想要挑戰職棒。（編輯：張雅淨）1110724