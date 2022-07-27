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林昱珉升1A 林子偉3A敲長打

2022/7/27 11:33
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（中央社記者黃巧雯台北27日電）旅美紐約大都會隊台灣野手林子偉今天小聯盟3A出戰堪薩斯市皇家隊，敲出1支二壘安打、貢獻1打點；而效力亞利桑那響尾蛇隊投手林昱珉在新人聯盟表現出色，已經升上1A。

大都會隊3A今天與皇家隊3A交手，林子偉今天先發第9棒、守中外野。

林子偉今天3局下在一壘有人情況下，揮出二壘安打帶有1分打點，6局下敲成二壘方向滾地球出局，第8局獲得保送，此役2打數1安打，進帳1打點，另有1次保送，賽後打擊率1成33。

大都會隊第6、8局都有得點圈攻擊的機會，但欠缺適時一擊，最終以1比5落敗。

匹茲堡海盜隊台灣野手鄭宗哲今天在1A出賽，出戰底特律老虎，首局就揮出二壘安打，隨後靠著隊友三壘安打，跑回球隊第一分。

海盜隊第2局展開一輪猛攻，單局灌進6分，包括鄭宗哲在滿壘情況下敲出安打帶有2分打點。

鄭宗哲第3、6局分別吞下三振和擊成內野滾地球出局，此役4打數2安打，進帳2分打點，海盜隊最終以8比5獲勝。

另外，今年7月剛滿19歲的左投林昱珉，本季在響尾蛇隊新人聯盟出賽7場都是先發，儘管帳面上成績為0勝2敗，但至今投23局還沒被敲出全壘打，且狂飆41次三振，防禦率2.35，根據小聯盟球員異動紀錄，林昱珉已被球隊升上1A。（編輯：張芷瑄）1110727

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