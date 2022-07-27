花蓮全中運6項14人次破全國 112年新竹縣接棒

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（中央社記者龍柏安台北27日電）111年全中運圓滿落幕，今天在花蓮台灣原住民文化館舉行會旗交接儀式，今年共計有6項、14人次改寫全國紀錄，並有51項、200人次刷新大會紀錄，明年將由新竹縣接棒舉辦。

111年全國中等學校運動會受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，共有15個競賽種類延至7月，分3階段陸續復賽，今年花蓮全中運共計辦理22種競賽種類，參賽人數共計1萬8000多人。

體育署今天透過新聞稿指出，今年全中運資格賽從3月9日起跑，迄今歷時5個多月，是歷年全中運參賽人數、競賽種類與辦理時間最長的全中運。

體育署副署長洪志昌表示，今年全中運順利復辦，要特別感謝花蓮縣長徐榛蔚，以及全中運工作團隊盡心盡力投入，在落實防疫規範下，提供最好的場地，做最好、最貼心的服務，讓所有參與的工作人員都能安心完成任務，讓賽事順利圓滿。

在閉幕交接儀式，全中運大會會旗由洪志昌交接給下屆主辦單位新竹縣長楊文科，象徵傳承全中運的精彩、卓越與輝煌。

最後在悠揚音樂聲中，與會全體貴賓及選手一起倒數，111年全中運圓滿落幕，更為本次大會的精神「洄瀾逐夢 競在花蓮」劃下完美的句點。（編輯：張雅淨）1110727