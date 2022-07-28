悍將范國宸、申皓瑋開轟 賞給桃猿下半季首敗

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中華職棒富邦悍將隊28日作客桃園，迎戰樂天桃猿隊，悍將范國宸（右）等人開轟，終場助隊以10比6拿勝、賞給桃猿下半季首敗，范國宸也獲選單場MVP。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月28日

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職富邦悍將隊今天與樂天桃猿隊交手打線發揮，悍將團隊敲出14支安打，范國宸、申皓瑋都開轟，終場以10比6拿勝、賞給桃猿下半季首敗，桃猿中止下半季開季4連勝。

中職樂天桃猿隊今天在主場樂天桃園隊棒球場迎戰富邦悍將隊，桃猿隊21歲投手莊昕諺本季第2度先發出賽，但無法壓制悍將打線。

莊昕諺2局單局被敲4支安打、投出1次保送，失掉2分，3局被范國宸、申皓瑋敲出全壘打，再掉2分，4局先保送首名打者，2人出局後接連被王正棠、范國宸敲安再掉2分退場，接替投球的許峻暘沒能止血，再被林益全敲出二壘打失掉1分、這1分也算在莊昕諺身上。

莊昕諺今天總計用85球投3.2局，被敲8支安打、包括2發全壘打，投出1次三振、2次保送，失掉7分都是責失分、吞下個人本季第2敗，目前為止中職生涯首勝還沒有開張。

悍將比賽前半段積極搶分，4局打完7比1領先，5局上靠著失誤、觸身球保送、董子恩適時安打推進，王勝偉高飛犧牲打送回第8分，王正棠二壘打，替球隊多添1分保險分。

桃猿5局下也有攻勢，余德龍率先敲出安打，2人出局後藍寅倫、林立、陳俊秀接連安打，單局追回2分，6局再拿1分，7局朱育賢2分砲將比數追至6比9。

悍將8局靠著王勝偉觸身球保送、王正棠內野安打、滾地球推進，戴培峰內野安打再添1分，順利拿下比賽勝利；范國宸今天單場2安貢獻2分打點，拿下最有價值球員（MVP）。

悍將隊先發投手陳仕朋今天用87球投5局，被敲出7支安打，包括林泓育的全壘打，失掉3分責失分，隊友火力支援，拿下個人本季第4勝。（編輯：張銘坤）1110728