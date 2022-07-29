迎接U12世界盃棒球賽小球員 南市府送眾神保佑組合箱
2022/7/29 15:50（7/29 16:01 更新）
第六屆U12世界盃棒球錦標賽29日在台南登場，台南市長黃偉哲（圖）公布市府準備送給球員的「眾神保佑組合箱」。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月29日
（中央社記者楊思瑞台南29日電）第六屆U12世界盃棒球錦標賽今天在台南登場，台南市政府準備台南古蹟限定商品「眾神保佑組合箱」送給小球員，祝大家獲得眾神保佑，在比賽中盡情發揮，也留下美好回憶。
台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，這次是在C OVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，台灣首度迎來的盛大國際賽事，有來自世界11支國家代表隊，包含台灣、墨西哥、多明尼加、巴拿馬、委內瑞拉、美國、捷克、義大利、日本、韓國及南非的選手齊聚台南。
黃偉哲表示，這麼有意義的比賽，身為東道主，當然要善盡地主之誼，幫小球員準備好吃又「有梗」的台南古蹟限定商品，讓小球員們吃進點心之餘，也一起收下台南的歡迎與祝福。
黃偉哲指出，市府此次還特別邀請參賽隊伍中的義大利、日本、墨西哥、南非、美國的駐台使節錄製影片，一起為參賽的球員們加油，也祝福賽事順利。（編輯：黃世雅）1110729
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。