迎接U12世界盃棒球賽小球員 南市府送眾神保佑組合箱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南29日電）第六屆U12世界盃棒球錦標賽今天在台南登場，台南市政府準備台南古蹟限定商品「眾神保佑組合箱」送給小球員，祝大家獲得眾神保佑，在比賽中盡情發揮，也留下美好回憶。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，這次是在C OVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，台灣首度迎來的盛大國際賽事，有來自世界11支國家代表隊，包含台灣、墨西哥、多明尼加、巴拿馬、委內瑞拉、美國、捷克、義大利、日本、韓國及南非的選手齊聚台南。

黃偉哲表示，這麼有意義的比賽，身為東道主，當然要善盡地主之誼，幫小球員準備好吃又「有梗」的台南古蹟限定商品，讓小球員們吃進點心之餘，也一起收下台南的歡迎與祝福。

黃偉哲指出，市府此次還特別邀請參賽隊伍中的義大利、日本、墨西哥、南非、美國的駐台使節錄製影片，一起為參賽的球員們加油，也祝福賽事順利。（編輯：黃世雅）1110729