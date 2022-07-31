日本夏季甲子園49隊出爐 8月6日開幕22日爭冠

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（中央社東京31日綜合外電報導）第104屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）49所出場學校今天全數出爐，其中4校首度出賽、13校連續闖入春季及夏季甲子園；預計8月3日抽籤分組、6日開幕、22日爭冠。

日本朝日新聞報導，賽程分組將於8月3日下午進行抽籤，正式賽事從8月6日開幕進行17天（含休息日），如果一切順利的話，預計8月22日舉行冠軍戰。

日本放送協會（NHK）報導，首度闖入夏季甲子園賽事的是南北海道的札幌大谷高校、茨城縣的明秀日立高校、兵庫縣的社高校，及愛媛縣的帝京第五高校。這4所學校過去都參加過日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）賽事。

本屆賽事達最多出賽紀錄的是縣立岐阜商業高校的30次；而間隔最長時間又再度參賽的則是廣島縣盈進高校，時隔48年第3次出賽。

值得關注的是去年冠軍智辯和歌山高校能否在今年夏季甲子園連霸，及大阪桐蔭高校能否繼今年春季甲子園奪冠後，完成「春夏連霸」（當年春季甲子園與夏季甲子園都得冠軍）。

今年出賽的49校如下：

●北海道：

北北海道旭川大學高校。

南北海道札幌大谷高校。

●東北地方：

青森縣八戶學院光星高校。

岩手縣一關學院高校。

秋田縣能代松陽高校。

山形縣鶴岡東高校。

宮城縣仙台育英高校。

福島縣聖光學院高校。

●關東地方及東京都：

茨城縣明秀日立高校。

櫪木縣國學院櫪木高校。

群馬縣樹德高校。

埼玉縣聖望學園高校。

千葉縣市立船橋高校。

東東京二松學舍大學附屬高校。

西東京日本大學第三高校。

神奈川縣橫濱高校。

山梨縣山梨學院高校。

●北信越地方：

新潟縣日本文理高校。

長野縣佐久長聖高校。

富山縣高岡商業高校。

石川縣星稜高校。

福井縣敦賀氣比高校。

●東海地方：

靜岡縣日本大學三島高校。

愛知縣愛知工業大學名電高校。

岐阜縣縣立岐阜商業高校。

三重縣三重高校。

●近畿地方：

滋賀縣近江高校。

京都府京都國際高校。

大阪府大阪桐蔭高校。

兵庫縣社高校。

奈良縣天理高校。

和歌山縣智辯和歌山高校。

●中國地方：

岡山縣創志學園高校。

廣島縣盈進高校。

鳥取縣鳥取商業高校。

島根縣濱田高校。

山口縣下關國際高校。

●四國地方：

香川縣高松商業高校。

德島縣鳴門高校。

愛媛縣帝京第五高校。

高知縣明德義塾高校。

●九州地方及沖繩縣：

福岡縣九州國際大學附屬高校。

佐賀縣有田工業高校。

長崎縣海星高校。

熊本縣九州學院高校。

大分縣明豐高校。

宮崎縣富島高校。

鹿兒島縣鹿兒島實業高校。

沖繩縣興南高校。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110731