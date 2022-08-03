夏季甲子園賽程底定 大阪桐蔭首戰對旭川大高校

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（中央社東京3日綜合外電報導）第104屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）將於8月6日開幕，今天完成分組賽程抽籤，以「春夏連霸」為目標的大阪桐蔭高校，將在賽程第5天對上旭川大學高校。

「春夏連霸」是指當年日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）與夏季甲子園都奪得冠軍。

日本放送協會（NHK）報導，以連霸夏季甲子園為目標的智辯和歌山高校，將在第8天賽程進行首場賽事。

開幕當天3場賽事分別是靜岡縣日本大學三島高校對戰櫪木縣國學院櫪木高校、大分縣明豐高校對戰群馬縣樹德高校，及京都府京都國際高校對戰岩手縣一關學院高校。

分組賽程抽籤今天在大阪市舉行，出賽學校的選手們時隔3年再度齊聚一堂進行抽籤。

本屆出賽學校共有49所，其中4校因球隊發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染不得不委由他人代為抽籤，其餘45校由隊長等人抽籤決定各校首戰分組。

至於在開幕日代表所有參賽選手進行宣誓的選手，同樣經抽籤選出神奈川縣橫濱高校的隊長玉城陽希。

今年賽會是睽違3年再度開放一般民眾進場觀賽，從8月6日開幕後，將進行包括休息日在內的17天賽程；如果一切順利，冠軍戰將在22日舉行。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1110803