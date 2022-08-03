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羅力百勝表揚儀式 蔡其昌錄影片祝賀盼再創新紀錄

2022/8/3 20:40（8/3 21:01 更新）
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中華職棒富邦悍將3日為洋投羅力（左2）舉辦百勝表揚儀式，中職秘書長楊清瓏（右）、富邦悍將領隊林華韋（左）、總教練丘昌榮（右2）獻上祝福並合影。（富邦悍將提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年8月3日
中華職棒富邦悍將3日為洋投羅力（左2）舉辦百勝表揚儀式，中職秘書長楊清瓏（右）、富邦悍將領隊林華韋（左）、總教練丘昌榮（右2）獻上祝福並合影。（富邦悍將提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年8月3日
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（中央社記者黃巧雯新北3日電）富邦悍將洋投羅力達成中職百勝里程碑，球團今天舉辦表揚儀式，找來各隊好友、家人與中職會長蔡其昌錄製影片祝賀，蔡其昌期待，明年羅力能完成新紀錄，不受洋將名額限制，成為台灣首名本土洋將。

富邦悍將洋投羅力（Mike Loree）從2012年來台展開中職生涯，今年7月23日對味全龍一役先發，拿下在中職生涯第100勝，為史上第4人，前3名達成此項紀錄的球員分別是退役球星謝長亨、退役洋將勇壯、統一獅隊潘威倫。

悍將球團今天賽前為羅力舉辦百勝表揚儀式，並邀請包括首勝捕手搭檔黃浩然、樂天桃猿洋投索沙（Henry Sosa）與霸林爵（Ryan Bollinger）、中信兄弟泰迪（Teddy Stankiewicz）、統一獅潘威倫與洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）、味全龍伍鐸（Bryan Woodall）等各隊好友錄製影片，以及羅力的家人們獻上祝福。

中職會長蔡其昌同樣透過影片道賀，他表示，中職只有4名投手完成百勝紀錄，目前現役投手僅2人，「所以這是了不起的成就」。

根據中職規定，洋將效力中職滿9個球季，隔年起可以不占洋將名額，羅力本季只要在一軍登錄滿81天就可以達標，也讓蔡其昌相當期待，他說：「期盼羅力明年還有一個新的紀錄，成為台灣第一個本土的洋將。」（編輯：張芷瑄）1110803

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