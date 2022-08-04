詹詠然與巴西女將聯手 聖荷西女網賽闖過頭關

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（中央社記者龍柏安台北4日電）台灣網球雙打女將詹詠然和巴西女將哈達德梅雅聯手，在聖荷西女網賽女雙首輪，次盤克服3比5落後，最終以6比2、7比6（4）擊敗美國組合穆罕默德與湯生，闖進次輪。

總獎金近76萬美元（約新台幣2283萬元）的聖荷西女網賽，詹詠然與胞妹詹皓晴各自出擊，詹皓晴兩天前和日本搭檔青山修子率先晉級，詹詠然今天則和世界排名25的巴西名將哈達德梅雅（Beatriz Haddad Maia）攜手闖關。

詹詠然本季和澳洲老將史托蘇兒（Samantha Stosur）聯手征戰6站，其中也包括法國網球公開賽與溫布頓網球錦標賽，不過磨合始終不到位，僅在伯明罕打進4強，也是本季最佳戰績。

詹詠然這一站和哈達德梅雅組成「台巴聯軍」，首役也順利開出紅盤，今天面對美國組合穆罕默德（Asia Muhammad）與湯生（Taylor Townsend），首盤第3局「台巴聯軍」率先破發，一度取得3比1領先。

「台巴聯軍」首盤火力全開，第7局再次成功破發，先以6比2輕鬆拿下，沒想到次盤戰況丕變，詹詠然和哈達德梅雅一度以3比5落後。

所幸「台巴聯軍」很快回穩，靠著先破再保連拿2局，成功將戰局扳平，戰線也被拖進搶7，接下來兩人在0比1落後下連拿4分超前，也奠定勝基，最終以7比4淘汰對手，也拿下晉級門票。

「台巴聯軍」下一輪的對手，將是大會第4種子，中國組合徐一幡與楊釗煊。（編輯：屈享平）1110804