更多編輯台推薦新聞：
中國軍演可能加劇全球供應鏈中斷 外媒關注重點一次看
政治

中國軍演可能加劇全球供應鏈中斷 外媒關注重點一次看

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義
科技

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀
科技

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan
政治

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高雄城中城大火46死 主嫌黃格格亂倒灰燼釀災一審判無期
首頁 / 運動

大聯盟拓展海外市場 小熊紅雀2023年倫敦賽

2022/8/5 09:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯4日專電）美國職棒大聯盟今天宣布，聖路易紅雀、芝加哥小熊明年6月將在英國倫敦進行2場比賽。此為大聯盟拓展世界版圖計畫的一環。

大聯盟新聞稿指出，小熊與紅雀這一對美國棒壇著名的死對頭，將在2023年6月24日、25日於倫敦體育場（London Stadium）進行2場例行賽。紅雀擔任主場。

倫敦體育場是2012年倫敦奧運的開幕場地。2019年這個場地改裝為棒球場，舉行波士頓紅襪、紐約洋基交手的2場比賽，寫下大聯盟第一次在歐洲打例行賽的紀錄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

明年6月的小熊紅雀之戰是大聯盟與球員工會合作，拓展全球市場的系列活動。大聯盟規劃2026年以前在亞洲、墨西哥、拉丁美洲、歐洲等地進行超過24場例行賽與16場以上表演賽。

小熊隊過去就有海外比賽的經驗，曾在2000年與紐約大都會在東京巨蛋打2場開幕賽；2003年與蒙特婁博覽會隊在波多黎各進行3連戰。紅雀則在2019年與辛辛那提紅人在墨西哥打了2場比賽。（編輯：馮昭）1110805

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族