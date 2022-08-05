U12世界盃陳偉殷跨海送飲料 吉見一起笑稱驚喜

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第6屆U12世界盃少棒錦標賽日本隊教練團井端弘和、吉見一起曾與台灣棒球好手陳偉殷是隊友，陳偉殷5日特別跨海送飲料給日本小將，鼓勵小朋友勿因輸贏而不喜歡棒球，可以享受棒球、繼續朝自己的目標努力。中央社記者謝靜雯攝 111年8月5日

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（中央社記者謝靜雯台南5日電）U12世界盃棒球賽日本隊教練團井端弘和、吉見一起曾與陳偉殷是隊友，陳偉殷特別跨海送飲料給日本隊，鼓勵小朋友不要因為輸贏而不喜歡棒球，吉見一起笑說是驚喜。

U12世界盃棒球賽日本隊此次來台參賽，總教練井端弘和、教練吉見一起是陳偉殷日職中日龍隊時期的隊友，日本隊此次沒能打進超級循環賽複賽，今天在排名賽與南非隊交手，陳偉殷雖然人不在台灣，但跨海送愛心，準備了手搖飲給日本隊喝。

陳偉殷託人轉達鼓勵的話給日本隊，希望他們開心打棒球，不要因為輸贏就不喜歡棒球，可以享受棒球、繼續朝自己的目標努力。

日本隊總教練井端弘和表示，很感謝陳偉殷特別準備飲料給日本隊，會將陳偉殷的鼓勵確實傳達給小球員，雖然沒能打入超級循環賽複賽，但球員們心情上沒有受到太大的影響，每場比賽都打起精神、努力完成比賽。

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日本隊今天與實力有段落差的南非隊交手，終場以14比0、5局拿勝，南非隊雖然輸球，但場上開心打球的氛圍感染大家，井端弘和也提到，小朋友打球的原點本來就是開心打球，日本棒球的發展，水準上比較好，外界對於成績表現的要求就會比較嚴格，但不管是對南非還是日本，「初心就是快樂打棒球」。

吉見一起笑說陳偉殷送來飲料是「驚喜」，此次一到台灣在飯店隔離時，就有問陳偉殷有沒有推薦的飲料，還有做筆記，兩人過去當隊友時情同兄弟，常常一起吃飯、交情很好。（編輯：屈享平）1110805