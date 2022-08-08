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PLG林書緯轉戰國王 勇士換來洪楷傑、張文平

2022/8/8 13:07（8/8 13:29 更新）
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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 8日今天公布台北富邦勇士及新北國王的交易案，勇士以球員林書緯交換新北國王球員洪楷傑、張文平。（圖取自facebook.com/PLEAGUE.official）
台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 8日今天公布台北富邦勇士及新北國王的交易案，勇士以球員林書緯交換新北國王球員洪楷傑、張文平。（圖取自facebook.com/PLEAGUE.official）
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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣職籃聯盟P. LEAGUE+今天公布台北富邦勇士及新北國王的交易案，勇士以球員林書緯交換新北國王球員洪楷傑、張文平及2024年附帶保護首輪選秀權，經聯盟審核後成立。

衛冕軍富邦勇士新賽季將尋求3連霸，今天與新北國王共同發布新聞稿宣布完成交易，其中勇士以後衛林書緯換取國王後衛洪楷傑、前鋒張文平以及2024年附帶保護首輪選秀權（此首輪選秀權如為前2順位仍歸新北國王所有，包含第3順位之後則歸勇士所有），並經P. LEAGUE+聯盟審核成立後對外發布公告。

勇士球團表示，林書緯的7年職業生涯，全部皆是身披富邦勇士的1號球衣，2015-2016年球季加盟至今累積眾多成就與獎項，包含超級籃球聯賽（SBL）第13季的年度新人王、年度第一隊和年度助攻王。

勇士球團指出，富邦勇士自2014年正式成立，林書緯從2015年起成為勇士的一員，是隊史最元老級的球員，以他的資歷和成就，毫無疑問是勇士隊史最偉大的球員之一。

對於林書緯將披上國王戰袍，富邦勇士領隊蔡承儒表達不捨，並祝福林書緯在新球隊能有很好的發展，他表示，「如果沒有必要，我們其實不希望書緯離開，不過跟書緯討論過，他對個人職業生涯發展有自己的規劃，對此勇士球團給予尊重與祝福。」

國王隊總經理毛加恩透過新聞稿表示，這是球隊衝擊冠軍重要的操作，林書緯到來能夠幫李愷諺分擔控場重任，這也是上季陣容的弱點，並藉重其豐富季後賽經驗，在楊敬敏、戴維斯（Quincy Davis III）生涯末期一同衝擊總冠軍。

值得注意的是，林書緯為台裔球星林書豪的弟弟，林書豪過去曾表達，最大夢想是能與弟弟林書緯一起打球，未來是否有機會實現，也令球迷期待。

另外，勇士透過交易換來2名球員，蔡承儒表示，「洪楷傑在新人年就有非常沉穩的表現，包含持球的處理、無球的跑動和穩定的外線，是名高球商的球員，相信能快速融入勇士體系。而我們對張文平相當熟悉，期待他在外線火力全開，並用防守幫助球隊贏球。」

洪楷傑今年23歲、身高185公分，109學年度率領政大雄鷹勇奪大專籃球聯賽（UBA）隊史首座冠軍，在去年PLG選秀會中以首輪第3順位被新北國王選中，新秀球季的例行賽場均繳出7.1分、2籃板、1.7助攻、1抄截。

張文平來自法國，今年29歲、身高195公分，2016年首度來到亞洲職籃舞台，2016-2017年效力東南亞職業籃球聯賽（ABL）的香港東方龍獅，拿下ABL總冠軍。隨後來到台灣加盟SBL效力金門酒廠，並榮獲SBL第15季的年度新人王，後來加盟新北國王，出賽25場，平均繳出4.4分、2.4籃板，曾有單場投進4顆三分球、進帳14分的表現。（編輯：張雅淨）1110808

林書緯
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