桃猿隊蔡鎮宇解禁 為做出不好示範說抱歉

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（中央社記者謝靜雯新北9日電）中職樂天桃猿隊野手蔡鎮宇之前因為衝撞統一獅隊投手劉予承被禁賽罰款，今天解禁。他為做了不好示範說抱歉，「在保持愛棒球的心同時，也要保持正面的態度」。

中華職棒樂天桃猿隊7月8日與統一獅隊交手，兩隊打出火氣、兩度板凳清空，桃猿隊野手蔡鎮宇因為觸身球衝突，上場撞倒獅隊投手劉予承。

衝突結束後，主審與審判小組審視畫面，判定率先惡意衝撞攻擊選手的蔡鎮宇驅逐出場，聯盟隔日也做出懲處，「蔡鎮宇比賽中衝撞攻擊球員遭驅逐出場，罰款新台幣11萬元、禁賽10場，禁賽部分於7月18日可登錄一軍起執行。」

蔡鎮宇今天解禁，球隊在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，蔡鎮宇沒有排在先發打序中，他表示被禁賽這段期間有在二軍維持手感，心情上沒有特別的影響，一樣把該做的事情做好，二軍的總教練劉榮華和打擊教練蔡建偉也給了很多鼓勵。

蔡鎮宇表示：「做了不好的示範，要跟電視機前面的小朋友說抱歉，保持愛棒球的心，同時也應該要保有正面的態度。」

蔡鎮宇7月底二軍與統一獅隊交手，代打上場就獲得觸身球保送，他強調：「那個很明顯不是故意的，擦到衣服而已」，他也提到衝撞事件過後，有打電話給同是穀保畢業的學弟劉予承，問他狀況，劉予承回：「學長沒事、比賽就是比賽」。（編輯：吳協昌）1110809