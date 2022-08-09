張進德中職首支代打轟 盼快找回最佳揮棒機制

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中華職棒富邦悍將隊捕手張進德本季打擊遇到低潮，9日賽前本季一軍28場出賽，總計79打數敲出19支安打，打擊率2成41，7日代打敲出本季首轟，也是中職生涯首支代打全壘打。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月9日

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（中央社記者謝靜雯新北9日電）富邦悍將隊捕手張進德7日敲出中職生涯首發代打全壘打，也是本季首轟，今年遇到罕見的打擊低潮，張進德坦言機制跑掉，對於某些球種失去攻擊信心，希望能盡快找回揮棒機制。

富邦悍將隊捕手張進德本季打擊遇到低潮，今天賽前本季一軍28場出賽，總計79打數敲出19支安打，打擊率2成41，7日代打敲出本季首轟，也是中職生涯首支代打全壘打。

張進德表示，沒有因為打出全壘打就有鬆一口氣的感覺，只是剛好那個打席有好的結果，從美職到中職，第一次遇到比較長的低潮期，目前狀況還是沒有這麼順暢。

張進德解釋，狀況好的時候每種球路都可以看得很清楚、揮棒也很順暢，但現在機制有點跑掉，看到的、想做的，和做出來的都不一樣，「比較大的問題，應該是心理層面」，也直言因為這樣的狀況，對於某些球種的攻擊會失去信心。

張進德持續調整、希望找回好的發力感覺和揮棒機制，7日和弟弟張育成跨海同日開轟，他也表示，沒有特別跟弟弟說什麼，「就兄弟各自努力」。

昨天是父親節，張進德笑說沒有特別慶祝，反而準備好了兒子今天生日的禮物，兒子最近迷上蜘蛛人，所以送了兒子一個電動遙控大蜘蛛當禮物。（編輯：吳協昌）1110809