狂威控制情緒不受好球帶影響 拿下本季第10勝

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中職樂天桃猿隊先發投手狂威（Dylan Covey）9日登板前8局好投壓制，但9局續投掉分，總計投8.1局失2分，桃猿終場以5比4拿勝，狂威則成本季首名10勝投手，拿下單場MVP。（樂天桃猿提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月9日

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（中央社記者謝靜雯新北9日電）樂天桃猿隊先發投手狂威今天前8局好投壓制，但9局續投掉分沒能挑戰完封紀錄，8.1局失2分，雖一度受好球帶影響、但盡快控制情緒完成比賽，成為本季首名10勝投手拿下單場MVP。

中華職棒樂天桃猿隊今天在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，先發投手狂威展現壓制力，前8局投完僅被敲出5支安打、無失分。

狂威9局續投有狀況，被申皓瑋敲出三壘打，再被張進德敲出內野安打失掉1分，1人出局後退場，朱俊祥接替投球，被辛元旭敲出2分砲，其中1分要算在狂威身上。

狂威總計用102球投8.1局，已經是中職生涯最長投球局數，被敲7支安打、投出7次三振，失掉2分責失分，球隊以5比4拿勝，狂威拿下本季第10勝、賽後獨居勝投王，也拿下單場最有價值球員（MVP）。

總教練曾豪駒表示，狂威做的比較好的地方是可以比較快搶下好球數，比賽前半段危機化解能力也很好，也有幾顆被打得扎實球，幸運的是守備也都有幫忙。

狂威退場後接替投球的朱俊祥、豪勁各挨1轟，曾豪駒表示，朱俊祥表現沒有不好，被打全壘打那一球剛好是武器球失投，也是他需要再成長的地方。

狂威表示，可以成為本季首名10勝投手，主要是團隊合作、謝謝隊友幫忙，也知道今天這場勝利，是追平聯盟下半季最速10勝的紀錄，希望球隊可以延續氣勢搶勝。

兩隊先發投手狂威、富邦悍將隊投手羅力都對好球帶有點意見，狂威表示，有一些好球帶上緣的球沒有獲得青睞，當然也會有不開心的情緒，但只能盡快把情緒控制下來、完成剩下的比賽。（編輯：方沛清）1110809