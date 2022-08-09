林泓育抓羅力失投變化球 開轟單場4打點

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中職樂天桃猿隊野手林泓育下半季慢慢找回長打手感，9日迎戰富邦悍將順利開轟，單場2安貢獻4分打點。他表示，全壘打是打到失投變化球，剛開始角度旋很大、還好打到標竿。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月9日

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（中央社記者謝靜雯新北9日電）中職樂天桃猿隊野手林泓育下半季慢慢找回長打，今天開轟單場2安貢獻4分打點，對羅力打得順手，他說策略沒有不同，全壘打是打到失投變化球，剛開始角度旋很大、還好打到標竿。

中華職棒樂天桃猿隊前一場對富邦悍將隊先發投手羅力打得不好，總計8.1局全隊僅敲出1支安打，今天再度對上羅力，5局打了5支安打，林泓育1局敲出二壘打、5局敲出3分砲。

羅力今天總計用94球投5局，被敲出5支安打，投出6次三振，失掉5分責失分、吞下本季首敗，桃猿隊以5比4拿勝。

林泓育表示，上一場與羅力交手，雖然團隊僅打出1支安打，但不會覺得氣氛不好，過往與羅力的對戰經驗，要從羅力手中拿到3分以上真的不容易，賽後討論時大家都是覺得羅力做的很到位，會被羅力封鎖是對方表現好。

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至於今天把羅力打成敗投，林泓育也提到沒有什麼不同，對戰策略都一樣，5局打出的3分砲是剛好打到羅力失投的變化球，林泓育笑說，打出去球旋的角度很大，「當下一直想著，拜託不要出去界外，還好打中標竿、就是全壘打」。

林泓育上半季長打熄火，僅敲出1支全壘打，下半季目前為止已經敲出3轟，他表示沒有什麼特別的調整，「 想法最重要，想法太複雜沒有幫助，越簡單越好」。（編輯：方沛清）1110809