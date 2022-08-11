疫情持續旅行限制仍在 LPGA台灣賽連3年取消

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（中央社岱托納灘10日綜合外電報導）LPGA今天宣布，由於亞洲因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍有旅行限制，原訂10月27日到30日在台灣進行的裙襬搖搖LPGA台灣賽，將連續第3年取消。

美國女子職業高爾夫巡迴賽 （LPGA）新聞稿指出，「我們十分感謝裙襬搖搖高爾夫基金會和我們在當地合作夥伴的持續支持，及為舉辦這項賽事所付出的一切努力。我們很遺憾做出這樣的決定，LPGA和裙襬搖搖高爾夫基金會都很期待賽事能在2023年回歸。」

LPGA比賽原訂連3週在亞洲進行，這是第2個因為旅行限制而取消的比賽。先前取消的是別克LPGA上海賽（Buick LPGA Shanghai），也是連續3年取消。

LPGA 10月在亞洲的比賽，目前只剩下10月20日到23日在韓國進行的寶馬女子錦標賽(BMW Ladies Championship) ，這項比賽預計仍會進行。

裙襬搖搖LPGA台灣賽事上次舉辦是在2019年，納莉．柯達（Nelly Korda）在當年比賽完成2連霸。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110811