陽明雙槍合拿44分 擊敗北一女奪世青籃代表權

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（中央社記者龍柏安台北11日電）陽明高中「雙槍」張聿嵐與江子柔今天合力轟下44分，率隊69比56擊敗北一女中，勇奪世界中學籃球錦標賽女子組冠軍，也完成教練李台英期許，全隊一起進軍塞爾維亞。

世界中學籃球錦標賽代表隊選拔賽今天在台北體育館進行壓軸冠軍賽，冠軍隊將可取得9月18日在塞爾維亞舉行的世界中學籃球錦標賽代表權，男子組由HBL高中籃球聯賽衛冕軍光復高中奪冠，女子組由陽明高中出線。

陽明今天火力全開，上半場打完已取得20分領先，李台英在半場結束前勉勵球員：「拜託你們帶我去塞爾維亞。」球員也聽懂她的意思，下半場順利守成，隊史首度取得世界中學籃球錦標賽代表權。

在這次選拔賽陽明堪稱關關難過關關過，首役就遇強敵永仁高中，次役再碰到上季HBL冠軍豪門淡水商工，決賽則扳倒亞軍北一女，今天攻下24分的張聿嵐笑說，看到籤表出爐後，她只覺得：「教練手氣怎麼這麼好。」

今天拿下20分的江子柔也說，這次比賽是她們暑假參加的第1場比賽，雖然籤表超硬，但她透露，近3年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情都無法出國，也成為大家的動力，「大家都超想出國。」

談到教練的「請託」，張聿嵐表示，她懂教練話中的意思，「教練希望我把節奏穩下來，因北一女是支韌性很強、攻守速度很快的球隊，對她們來說，要追回20分不難。」

如今順利取得代表權，全隊開心到爆，江子柔就說，這是她首次飛出亞洲，而張聿嵐也笑說，昨晚她還在網路上搜尋這個相對陌生的國家，也對於第1次可以前往歐洲感到非常興奮。（編輯：張芷瑄）1110811