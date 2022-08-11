郭郁政6局優質先發 味全龍擊退統一獅

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中華職棒味全龍隊11日在天母主場，靠著郭郁政6局僅失1分非責失分，繳出優質先發，終場以4比3擊退統一獅隊，郭郁政也拿下單場MVP。（味全龍提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年8月11日

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）中華職棒味全龍隊今天靠著郭郁政6局僅失1分非責失分，繳出優質先發，以4比3擊退統一獅隊，郭郁政勇奪第6勝。談到6局投完還想續投，郭郁政坦言，雖然有點累，但想要突破自己。

統一獅隊今天作客天母棒球場與味全龍隊交手，派出新洋投克維斯（Keyvius Sampson）先發，克維斯迎來中職初登板。

不過，克維斯首局就出現亂流，保送龍隊吳東融後，被陳品捷擊出安打，且控球再度出現狀況，拿莫．伊漾選到保送後，李凱威在滿壘情況下擊出內野滾地球，攻下1分，劉基鴻、林辰勳隨後接力敲安，幫助龍隊取得3比0領先。

獅隊5局上先追回1分，但龍隊隨即還以顏色，5局下靠著張政禹安打，搶下1分。

趁著龍隊第8局換上林凱威中繼，獅隊展開反攻，陳傑憲安打開啟球隊攻勢，潘傑楷隨後敲出二壘安打，形成一、三壘有人，施冠宇安打先追回1分，而蘇智傑內野滾地球，再攻下1分，但獅隊未能逆轉，龍隊最終以4比3帶走勝利。

龍隊投手郭郁政投6局僅失1分非責失分，被敲出5安，賽後獲選單場MVP（最有價值球員），龍隊總教練葉君璋賽後接受媒體聯訪時表示，肯定郭郁政、林辰勳投捕搭檔的表現。

葉君璋說，郭郁政去年僅投近50局，今年已投超過60局，「現在每投一局其實都是在突破，雖然今天有點疲勞，但還是想辦法將比賽往好的地方去帶，代表他在成長」。

郭郁政坦言，可能一直都在先發輪值內，因此有點疲累，但有與體能教練討論，設法提升體能，拉長投球局數。

葉君璋透露，由於郭郁政去年曾受傷，因此得小心，今年希望朝著如何讓郭郁政能投滿整個球季的方向去做。

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儘管郭郁政曾表達可以續投，但教練團基於保護立場，仍決定提前換投。郭郁政坦言，有點可惜，「雖然有點累，但還有一點力氣，還想繼續投，想要突破一下，盡量突破自己」。

另外，獅隊新洋投克維斯儘管賽前立下優質先發的目標，獅隊總教練林岳平則希望克維斯至少能投5局，但克維斯初登板並未達成目標，投4局用100球，被敲出6支安打，另有4次保送、5次三振，失3分全是責失分，苦吞敗投。（編輯：戴光育）1110811