兄弟擊敗悍將 官大元相隔3240天先發勝

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中華職棒中信兄弟隊投手官大元11日先發主投5局失2分，搭配隊友打線串連，最終率隊以7比2擊敗富邦悍將隊，官大元也拿下勝投。（中信兄弟提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年8月11日

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）中華職棒中信兄弟隊投手官大元今天投5局失2分，加上打線串連，最終以7比2擊敗富邦悍將隊，官大元拿下勝投，距離前一次先發勝投已相隔3240天。

富邦悍將昨天打線熄火，以0比3不敵樂天桃猿隊。今天在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟，首局就有攻勢，葉竹軒、范國宸連續安打，攻占一、三壘，申皓瑋隨後再補上安打，幫助球隊先馳得點。

悍將投手陳仕朋2局上遭遇危機，被敲出3支安打及送出2個保送、掉1分，所幸後來讓兄弟打者岳政華擊成雙殺打降低失分。

兄弟3局上攻勢再起，王威晨擊出安打後，靠著投手陳仕朋牽制暴傳，前進三壘，隨後周思齊揮出高飛犧牲打，幫助兄弟以2比1反超；而悍將辛元旭4局下從兄弟投手官大元手中揮出陽春砲，扳平比分。

兄弟第5、6、7局都有攻勢，合計進帳5分，最終就以7比2勝出。

兄弟連續2週派出38歲的投手官大元先發，上週投4局失3分，今天投滿5局失2分退場，被敲4安，包括1發全壘打，拿下繼2013年9月27日對統一獅投6局無失分奪勝以來，再次奪得先發勝投。

兄弟此役全場敲出11支安打，先發打線中除了林書逸外，其他8人都有安打的表現。（編輯：戴光育）1110811