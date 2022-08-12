霸林爵先發7局1責失拿MVP 桃猿隊8連勝本季最長

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）中職中信兄弟隊今天派出投手周磊相隔733天再於一軍先發，投4.1局失掉4分吞敗，樂天桃猿隊先發投手霸林爵先發7局1責失分，率隊以7比2拿下近期8連勝、本季最長連勝紀錄。

中華職棒中信兄弟隊近期多名主力投手確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），兄弟隊今天派出投手周磊先發，周磊上一次在一軍先發已經是公元2020年8月9日，今天睽違733天再度於一軍先發出賽。

周磊今天1局就有狀況，先被林立敲出二壘打，1人出局後被陳俊秀敲出安打失掉1分；2局被梁家榮敲出安打、保送林承飛，1人出局後被藍寅倫敲出二壘打失掉1分，再被林立敲出高飛犧牲打再掉1分。

周磊3、4局沒有失分，5局被陳俊秀、林泓育接連敲出安打，1人出局後再被梁家榮敲出內野安打、再掉1分退場。

周磊今天總計用78球投4.1局，被敲出8支安打，投出1次三振、3次四死球，失掉4分皆為責失分、吞下敗投。

兄弟隊比賽前半段打線受制，6局岳政華點出內野安打、靠失誤上二壘，王威晨再敲出內野安打，兄弟攻占一、三壘，江坤宇敲出左外野方向安打送回1分，但出現王威晨誤以為球被接殺跑回一壘，後位跑壘員超越前位跑壘員、江坤宇越位出局。

兄弟隊7局追回1分，桃猿隊8局再起攻勢，靠著嚴宏鈞適時安打送回2分，再靠著林立高飛犧牲打送回團隊第7分。

桃猿隊先發投手霸林爵今天總計用89球投7局，被敲出6支安打，投出4次三振、1次保送，失掉2分（1分責失分），拿下個人本季第6勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

桃猿隊史最長連勝紀錄是2018年Lamigo桃猿隊時期的10連勝，今天打下8連勝，也是自2020年過後、中職各隊單季最長連勝紀錄。（編輯：戴光育）1110812