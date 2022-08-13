六信高中橄欖球隊迎60週年 黃偉哲讚台南人驕傲

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（中央社記者張榮祥台南13日電）六信高中橄欖球隊今天60週年慶，加以月初勇奪111年U18潛力選手選拔暨亞洲青年7人制橄欖球錦標賽代表隊選拔冠軍。台南市長黃偉哲今天出席活動，盛讚這是台南人的驕傲。

黃偉哲說，橄欖球是最能夠凝聚眾人感情的運動，看到六信高中橄欖球隊歷年獎盃擺出來，把桌子都擺滿了，非常感動也感謝六信高中60年來不斷地努力，讓台南的橄欖球隊盛名全台，讓全台南市民都引以為傲。

黃偉哲感謝台南市體育總會、台南市橄欖球委員會對市橄欖球運動全力支持，還有教練、選手付出及歷屆校友大力相挺，在董事會、校長以及橄欖球協會所有前輩大家的努力下，南市府將全力協助配合，讓台南橄欖球運動更加茁壯，期許球隊在11月份前往尼泊爾，與世界各國隊伍一同競技，展現我國橄欖球堅強實力。

六信高中參加中華民國橄欖球協會舉辦的潛力選手暨亞青代表隊選手選拔賽，8月1日決賽中以24比21力克新北市竹圍高中，勇奪111年U18潛力選手選拔暨亞洲青年7人制橄欖球錦標賽代表隊選拔冠軍。

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六信高中校長黃振忠表示，六信校園不大，卻能打造出成績優秀橄欖球隊，歷代教練付出功不可沒，擔任教練的郭山本、陳奕仁及江信弘各司其職，對於選手培訓不遺餘力，創隊精神領袖洪清熙老師，長年在六信高中服務，陪伴球隊選手教練一同成長，雖然球隊曾面臨解散，後來在校友及教練支持下重振旗鼓，締造佳績。

橄欖球界有「北建中、南六信」之稱，六信高中橄欖球隊在全國各大型賽事亦為常勝軍。台南市體育局長陳良乾表示，六信高中以招收台南子弟為目標，更與鄰近大成、後甲及安南等國中保持互動，透過平日共同訓練、新血招募，持續紮根橄欖球運動，培育許多優秀選手，抱持永不放棄的精神及不間斷訓練，才能與各縣市橄欖球強勁隊伍相互抗衡。（編輯：孫承武）1110813