周思齊勝利打點斷桃猿8連勝 拿下單場MVP

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中職中信兄弟隊13日在台中主場出賽，靠著陣中周思齊敲出超前比數安打，率隊以4比2擊敗樂天桃猿隊，周思齊也因勝利打點拿下單場MVP。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月13日

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職中信兄弟隊今天靠著周思齊超前比數安打，率隊以4比2擊敗樂天桃猿隊，桃猿中止近期8連勝；周思齊為勝利打點拿下MVP，他笑說要大家別苛責，面對世代交替，自己站在輔助角色。

中華職棒樂天桃猿隊今天繼續在洲際棒球場與中信兄弟隊交手，桃猿隊前4局無法突破兄弟隊先發投手德保拉、沒能拿下分數。

兄弟隊4局靠著許基宏、陳文杰選到四壞保送，2人出局後岳政華安打送回第1分，桃猿隊5局上追分，靠著郭嚴文安打、朱育賢開轟，2分砲幫助球隊翻轉戰局。

兄弟5局下再起攻勢，靠著王威晨、林書逸安打，暴投攻占二、三壘，周思齊適時安打，一棒2分幫助球隊要回領先，也把桃猿隊先發投手王溢正打退場。

兄弟7局再添分數，江坤宇靠著失誤上壘、犧牲觸擊推進，林書逸適時二壘打，送回球隊第4分，桃猿隊比賽後半段沒能再追分，中止近期8連勝。

周思齊今天單場4打數敲出1支安打、貢獻2分打點，為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP），周思齊接受主場MVP訪問時表示，上半季表現不如預期，「但我已經要41歲了，面對新世代的轉型，我站在輔助的角色、幫助年輕球員，銜接成為新一代的黃衫英雄。」

今天洲際主場湧入破萬名觀眾，周思齊也對球迷喊話，希望大家踴躍進場，「我們也會繼續努力，大家不要只有假日才來啦！」

兄弟隊先發投手德保拉今天總計用90球投7局，僅被敲出3支安打包括1發全壘打，投出5次三振、無四死球，失掉2分責失分，優質先發拿下個人本季第8勝。（編輯：張芷瑄）1110813