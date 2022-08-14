王柏融確診康復後二軍首戰 2打數敲1安

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）旅日火腿隊台灣好手王柏融7月底確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），今天康復後二軍出賽有表現，單場2打數敲出1支安打，火腿終場以4比1擊敗橫濱隊。

日職北海道日本火腿鬥士隊野手王柏融7月底出現發燒症狀，PCR確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），今天康復後首場二軍出賽，與橫濱DeNA灣星隊交手，先發打7棒、守左外野。

火腿隊2局松本剛選到四壞保送，1人出局後王柏融敲出中外野方向安打推進，再靠著宇佐見真吾安打送回團隊第1分。

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火腿隊4局前兩名打者都敲出安打，王柏融敲出投手方向滾地球、靠著失誤上壘，火腿隊攻佔滿壘，宇佐見真吾高飛犧牲打送回1分，阿部和廣敲出三壘方向滾地球，再造成對手守備失誤，送團隊第3分，上野響平安打，替球隊多添1分保險分。

王柏融比賽後半段退場休息，總計2打數敲出1支安打，賽後打擊率3成31。橫濱隊前7局沒有拿下分數，8局追回1分，但攻勢沒有延續，火腿隊以4比1拿下勝利。（編輯：管中維）1110814