王玉譜中繼2局飆5K 葉總卻說非三振型投手

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中職味全龍隊投手王玉譜（圖）今年球季投出不錯成績，14日與富邦悍將隊交手，中繼登板投2局飆5K、拿下中繼成功，但總教練葉君璋表示，他不是三振型投手，近期有修正、剛好回饋不錯。中央社記者張新偉攝 111年8月14日

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（中央社記者謝靜雯新北14日電）中職味全龍隊投手王玉譜今年球季投出不錯成績，今天與富邦悍將隊交手，中繼登板投2局飆5K、拿下中繼成功，但總教練葉君璋卻說不是三振型投手，近期有修正、剛好回饋不錯。

王玉譜2020年底擴編選秀被龍隊選進，過去控球是較大的問題，進到龍隊後，葉君璋持續幫忙修正調整投球機制，今年投出不錯表現。

王玉譜今天賽前出賽單場三振數不算多，今天在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，6局接替登板，讓張進德敲出左外野方向出局後，連抓5個出局數都是三振，投2局無失分，球隊延長賽12局以4比3拿勝，王玉譜拿下本季第10次中繼成功，賽後防禦率0.61。

葉君璋賽後受訪直言，王玉譜的球種並不多，雖然今天2局飆5K、但其實不算三振型投手，也透露王玉譜之前感覺有點跑掉，因有持續與教練溝通、修正，今天賽前感覺就不錯，比賽中有好的回饋給教練。

龍隊今天先發投手布里悍今天賽前與悍將對戰數據佳，但今天狀況較多，總計用75球投4局，被敲7支安打， 投出2次三振、2次四死球，失掉3分（1分責失分）、無關勝敗。

葉君璋表示，布里悍反映二頭肌有點怪怪的，第1、4局用球數都偏多，保險起見讓布里悍提前退場休息。

至於會不會影響下一場先發出賽，葉君璋說，身體的狀況要明天才會比較明朗，可能投1休4出賽也有影響，應該不會再這樣安排。（編輯：戴光育）1110814

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