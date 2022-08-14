北愛爾蘭高球世界邀請賽 錢珮芸並列第4

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）台灣旅美高球女將錢珮芸今天在北愛爾蘭世界邀請賽最終回合一度並列領先，但瑞典女將史塔克狀況更佳，錢珮芸單日揮出71桿，4輪合計以低於標準13桿的278桿，並列第4。

由美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）與歐巡賽共同舉辦的北愛爾蘭世界邀請賽，在英國北愛爾蘭舉行，總獎金150萬美元（約新台幣4500萬元），為少數男、女共站的賽事之一。

錢珮芸近期歷經連2站賽事遭到淘汰後，這次在北愛爾蘭世界邀請賽不但順利晉級，前3輪結束還暫時並列第2，僅落後1桿，有機會爭奪LPGA生涯首冠。

錢珮芸最終回合從第1洞出發，前3洞就抓下2鳥，隨後在第9洞進帳1鳥，而最終回合前段賽事競爭激烈，包括錢珮芸在內，一度同時有5名選手並列領先。

不過，錢珮芸轉場後遭遇亂流，在第12、13洞連吞柏忌後，逐漸遠離爭冠行列，儘管第15洞捕鳥止血，仍未能彌補落後的差距，單日打出71桿，4輪合計以低於標準13桿的278桿，並列第4。

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現年31歲的錢珮芸過去4度闖進LPGA前10名，其中以2017年LPGA菜鳥球季在馬拉松菁英賽並列第3作收最佳，這次雖未能改寫個人成績，但已是近5年來最好的表現。

22歲瑞典女將史塔克（Maja Stark）儘管賽前還落後2桿，最終輪自開賽起手感火熱，前9洞狂打6鳥，轉場後在第12至14洞更連續捕鳥，展現奪冠決心，第17洞再添1鳥，最後一回合繳出10鳥、零柏忌的完美表現，揮出低於標準10桿的63桿，4輪總桿數以低於標準20桿的271桿、以5桿優勢封后，迎接LPGA首冠。（編輯：林治平）1110814