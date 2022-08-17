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遭張帥直落二拍落 大坂直美辛辛那提網賽一輪遊

2022/8/17 09:53
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（中央社辛辛那提16日綜合外電報導）4度拿下大滿貫冠軍的日本女網好手大坂直美今年夏天的表現持續下探，今天她在辛辛那提網賽首輪，遭中國的張帥以4比6、5比7直落二擊落。

法新社報導，這是數週以來，世界排名39名的大坂直美在大滿貫美國網球公開賽前，第2次在硬地賽事的「一輪遊」。

24歲的大坂直美，先前在多倫多網賽也是在首輪比賽後就遭淘汰，接連的4戰，她只在7月的WTA矽谷網賽打贏1場比賽。

女網世界排名第44的張帥今天花了75分鐘擊敗大坂直美，闖進第2輪，這是她2014年以來，首度在這個比賽的會內賽拿下勝利。

張帥曾與澳洲女將史托蘇兒（Sam Stosur）聯手，於2021年接連拿下辛辛那提網賽及美網的女雙冠軍。

大坂直美曾在2020年闖進決賽，那是她在辛辛那提最好的成績。

張帥說：「要和好友比賽總是不易，大坂直美的能力很強，只不過今天她並非處於絕佳狀態。」

拿下這場比賽的勝利，張帥生涯與大坂直美的對戰成績，扳成3比3平手。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110817

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