小威生涯近尾聲 辛辛那提不敵拉杜卡努首輪出局

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（中央社辛辛那提16日綜合外電報導）美國網球名將小威廉絲今天以直落兩盤敗給去年美國公開賽冠軍、英國小將拉杜卡努，在辛辛那提大師賽女單首輪遭淘汰出局，她的輝煌職業生涯也就此更接近尾聲。

40歲的小威廉絲（Serena Williams）今天完全不是拉杜卡努（Emma Raducanu）的對手，以4比6、0比6敗陣。她落敗後迅速離開球場，沒對電視台記者說話，也沒有舉行賽後記者會。

這是拉杜卡努生涯首度對23座大滿貫賽女單冠軍小威拿下勝利，由於小威上週表示打算在本月美網後退休，這場女單賽事也可能是兩人最後一次交手。

拉杜卡努賽後表示：「我從頭到尾都好緊張，小威很危險，任何狀況下都可以反敗為勝。」

「我必須保持專注，很高興我可以保持冷靜。」

小威2014和2015年曾在辛辛那提大師賽（Cincinnati Masters）拿下女單冠軍，這是她2022年僅有的第4場比賽。因傷所擾的她，今年直到溫布頓網球大賽才展開賽季。

拉杜卡努今天一開賽就讓小威在發球局吃下鴨蛋，求勝心展露無遺。

拉杜卡努去年9月從美網會外賽一路打進決賽，最後拿下冠軍，之後卻勝少敗多，今天這場勝利，讓她去年美網後的戰績進步到14勝17敗。

拉杜卡努今天也說，很榮幸能參與小威職業生涯最後幾場賽事，「我們都得敬佩小威和她了不起的職業生涯，我很感激能有和她對戰的經驗，也很感謝我們的生涯有所交集」。

「她的成就這麼地鼓舞人心，能和她同台競技，真是莫大的光榮。」 （譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110817