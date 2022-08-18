總統盃全國帆船錦標賽 湖澎美麗海灣競技

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總統盃全國帆船錦標賽18日起在澎湖觀音亭及林投海域一連展開4天、16項賽事的競技，來自全國10縣市的選手參賽，競爭激烈。（澎湖縣政府提供）中央社 111年8月18日

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（中央社澎湖縣18日電）「總統盃全國帆船錦標賽」今天起在澎湖觀音亭及林投海域一連展開4天16項賽事競技，來自全國10縣市208名選手參賽，競爭激烈。

澎湖縣政府教育處表示，111學年度總統盃全國帆船錦標賽分男子、女子、公開等3組，進行船型有帆船雷射標準型、幅射型、雷射4.7型、樂觀型與風浪板RS：X型、RS：One型、開放型6.0、帆船雙人國際420型、風浪板水翼型、風翼、風浪板T293（7.8）型、風浪板Glide（7.8）型等16項。

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縣府教育處長蘇啟昌表示，總統盃全國帆船錦標賽為國內年度重要賽事，選手們皆為各縣市的菁英好手，賽事成績對選手未來升學相對重要，澎湖地主隊由奧運選手張浩領軍文光國小、澎南國中、馬公高中及海事澎湖水產學校等選手角逐，爭取佳績。

總統盃全國帆船錦標賽，包括有台北、新北、宜蘭、新竹、南投、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖等10縣市208名男女選手參賽，賽程規畫於18日至19日於林投海域辦理風箏浪板項目，19日至21日於觀音亭海域辦理帆船競賽。（編輯：黃世雅）1110818